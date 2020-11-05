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Gündem Ardahanlı emekli öğretmen soyadını aldığı arıcılığı 64 yıldır bırakmadı 64 yıldır arıcılık yapıyor
ARDAHAN

Ardahanlı emekli öğretmen soyadını aldığı arıcılığı 64 yıldır bırakmadı 64 yıldır arıcılık yapıyor

Ardahan'da yaşayan 97 yaşındaki emekli öğretmen Kazım Arıcı, ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyarak, soyadını aldığı arıcılık mesleğini sürdürüyor. Kazım Arıcı, uzun ve sağlıklı yaşamını arılara, bala ve doğal yaşamaya bağlıyor. Mesleğe bir kovan arıyla başladığını ve birkaç yıl içerisinde bu sayının 50’ye kadar çıktığını söyleyen Arıcı, "Dedem zamanında Ahıska’dan arı getirmiş 2 kovan. O zamandan bu zamana devam ettiriyoruz. Soy ismimi aldığım arıcılık mesleğini de devam ettiriyorum. Ben şimdiye kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadım. Bunu mesleğime yani arıya ve bala borçluyum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kazım Arıcı, ömrü yettiğince mesleğini sürdüreceğini söyledi.
Kazım Arıcı, ömrü yettiğince mesleğini sürdüreceğini söyledi.

Merkeze bağlı Sugöze köyünde oturan 6 çocuk babası 15 torun sahibi Kazım Arıcı, çocuklarının evlenerek, başka şehirlere gitmesiyle birlikte mesleğine eşiyle devam etti. Arıcı, eşinin de 10 yıl önce vefat etmesi üzerine yalnız kaldı. Arıcılık sevdasından vazgeçmeyen Kazım Arıcı, her sabah kalkıp, arıları ile bir çocuk gibi ilgileniyor. Onlarla konuşan Arıcı, "Onlar benim bir sevdam" diyor.

Alıcısı bir yıl önceden sıraya giriyor
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Alıcısı bir yıl önceden sıraya giriyor

"Arının verdiği mutluluk hiçbir şeyde yok"


Bu mesleğe bir kovan arıyla başladığını ve birkaç yıl içerisinde bu sayının 50’ye kadar çıktığını söyleyen Kazım Arıcı, "Dedem zamanında Ahıska’dan arı getirmiş 2 kovan. O zamandan bu zamana devam ettiriyoruz. Soy ismimi aldığım arıcılık mesleğini de devam ettiriyorum. Yaşım 97, cumhuriyetle yaşıtım. Ben şimdiye kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadım. Bunu mesleğime yani arıya ve bala borçluyum" dedi.

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"Onlarla çocuk gibi ilgileniyorum"

Arıcı şöyle devam etti: "Stresten uzak çalışıyorsun. Arılar bal verdiğinde, oğul verdiğinde seviniyorsun. Arının verdiği mutluluk hiçbir şeyde yoktur. Onlar benim civcivlerimdir. Sabah kalkarım, kovanların hepsini ziyaret ederim. Çalışmalarına bakarım. Bir çocuk gibi ilgilenirim onlarla."

‘Keşke’ dememek için dokuz kovanla arıcılık işine girdiler, siparişlere yetişemiyorlar
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Fırat Üniversitesi arıcılık bölümünden 2015 yılında mezun olan Mehmet Emin Tanrıkulu, bir süre mevsimlik işlerde çalışıp biriktirdiği parayla bal arıcılığı işine girdi.
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2017 yıllında 9 kovanla başlayan Tanrıkulu, kovan sayıları artınca köyde çiftçilikle uğraşan arkadaşı Sadık Ahmet Oğul’u da yanına alarak devam etmeye başladı. Tepkilere rağmen genç girişimci arkadaşlar pes etmeyerek kovan sayısını 80’ne çıkarttı.
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Korona virüs salgınıyla birlikte doğal bal talebine yetişemeyen girişimci arkadaşlar, kovan sayısını arttırmayı hedefliyor.
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“9 kovanla başladık, ikinci yıl 42 şuan 80 kovanımız var” <br> <br> Genç girişimci Mehmet Emin Tanrıkulu, 33 yaşında olduğunu, arıcılık bölümünden mezun olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi.
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İki yıl okuduktan sonra bu bölgenin arıcılığa, bala elverişli olduğunu bildiği için bu işi yapmaya karar verdiğini aktaran Tanrıkulu, “Sadık Ahmet ile bu işe koyulduk. Boş vaktimizde çok olduğundan dolayı böyle bir şeye karar verdik ve asıl amacımız aslında diğer ballardan ayıran özellik, organik bal üretimi olması...
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2017 yılında 9 kovanla başladım. 9 kovanla başladıktan sonra ertesi yıl bu işi daha yüksek kovanlarla devam etmek istedik. İkinci yılda 42 kovanımız vardı, şu anda mevcut 80 kovanımız var. Kovanlarımızın bir kısmı bu bölgede bulunuyor. 55 tanesi bu bölgede bulunurken, geri kalanını başka bölgeye götürdük...
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Aslında burada fazla arıcılık yapılmıyordu. Tek başıma girdim, kovanlar artıktan sonra tek başına yapılmayacağını anladım. Yanıma Sadık Ahmet’i de aldım. Sadık Ahmet ile beraber 3 yıldır bu şekilde devam ediyoruz. Tamamıyla organik baldır, hiçbir şekilde katkı maddesi yoktur. Arının kendi topladığı, çevreden toplayıp getirdiği nektarilerden oluşan bir baldır. Kilogram fiyatı geçen yıl 200 liradan veriyorduk, bu yılda aynı fiyattan vermeyi düşünüyoruz” dedi.
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“10 yıl sonra ’keşke’ dememek için başladım <br> <br> Koronavirüs nedeni ile talebin çok fazla arttığını kaydeden Tanrıkulu, “Balımız yaklaşık olarak 2 ay sonra hazır hale gelecek. Başlamadan önce çalıştığım bir yer vardı. Mevsimsel işti, o işten döndükten sonra biriktirdiğim parayla ilk başta 10’a yakın kovan aldım. Tabi tepkiler vardı, bu bölgede açıkçası daha önce benzer işler yapılmadığı için herkesin doğal olarak bir tereddüttü vardı...
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Çünkü buraya bir yatırım yapılıyor, kovan başına 500 lira para ödeniyor. 50 tane kovanımız neredeyse yardımcı eşyalarla birlikte 30-35 bin liraya mal olabiliyor. Yaptığım zaman 30 yaşındaydım tabi. Yapayım dedim, 10 yıl sonra nereye çıkacak dedim. En azında 10 yıl sonra bu iş için keşke yapsaydım dememek için yapmaya başladım. Mart, nisan, mayıs, haziran ayına kadar yavrulama dönemidir. Arı o sırada bal akımına güçlü bir kadro ile çıkmak ister. Organik bal olduğu için herhangi bir takviyede bulunmuyoruz diye konuştu.
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‘Keşke’ dememek için 9 kovanla arıcılık işine girdiler, siparişlere yetişemiyorlar
‘Keşke’ dememek için dokuz kovanla arıcılık işine girdiler, siparişlere yetişemiyorlar
Diyarbakır'ın Sur ilçesi Pullu Tarla köyünde ikamet eden Mehmet Emin Tanrıkulu ile arkadaşı Sadık Ahmet Oğul, 10 yıl sonra 'keşke' dememek için arıcılık işine girdi. 9 kovanla arıcılığa başlayan arkadaşlar, ulaştıkları 80 kovanla talebe yetişmeye çalışıyor.
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