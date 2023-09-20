Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran haber: Düzce'de bulundu hemen müzeye teslim edildi

Düzce'de antik kentteki kazıda, Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait portre başı bulundu.
Düzce'de Konuralp Antik Kent kazı alanında 4 yıldır uzman arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmaları kapsamında antik tiyatronun büyük bölümü gün yüzüne çıkarılırken, üst kısımda yürütülen kazılarda ise Apollon heykelinin başı ve Medusa başı gibi tarihi kalıntıların benzerlerine rastlandı.
BÜYÜK İSKENDER'İN PORTRE BAŞI BULUNDU
Konuralp Antik Tiyatro kazı alanında yapılan kazılarda antik tiyatro alanının üst kısmında toprak içinde bir portre başı olduğunun belirlenmesinin ardından arkeologlar tarafından titiz bir kurtarma kazısı yapıldı.