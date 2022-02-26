Arnavutköy Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz kurs ve kreş hizmeti

Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı’nın talimatıyla hizmete açılan ve ilçe kadınlarına yönelik faaliyetlerine devam eden Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, ücretsiz kurslarını sürdürüyor.

Açıldığı günden bugüne kadar binlerce kadına eğitim veren merkez; kadınların hem eğitim almasına hem de eğitimlerinin sonucunda istihdamlarına katkı sağlıyor. Merkezde, yeteneklerini keşfedip eğitim aldıkları alanda uzmanlaşan bazı kursiyerler, kendi iş yerlerini de açma fırsatı bulurken bazıları da ürünlerini satarak, aile ekonomilerine katkı sağlama fırsatı yakaladı.

Ayrıca kurslardan yararlanmak isteyen ve 3-6 yaş aralığında çocuğu olan kadınlar için de kolaylık sağlamak adına kreş hizmeti de sunuluyor.

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