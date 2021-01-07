Arnavutluk stratejik ortak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşıladı. Erdoğan ve Rama, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
- Erdoğan, “Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz. Bugün Arnavutluk’un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz” dedi.
İŞBİRLİĞİ KONSEYİ İMZASI
Görüşmelerde ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan’la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık” diye konuştu.
KADER BİRLİĞİNİN YENİ SEMBOLÜ
- Arnavutluk’un iki büyük deprem yaşadığını vurgulayan Erdoğan, “Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan iki depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Temel atma törenini 23 Aralık’ta hep birlikte gerçekleştirdik. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu konutların Türkiye- Arnavutluk arasındaki kader birliğinin yeni bir sembolü olacağına inanıyorum” dedi.
EKONOMİYİ YENİ BİR BOYUTA TAŞIYACAĞIZ
Erdoğan, şöyle devam etti:
- “Ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye Arnavutluk’un en büyük 4. ticaret ortağıdır. Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk’taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk’ta faaliyet gösteren 600’ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz.
İLİŞKİLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEZ
FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ’nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Arnavutluk’ta Maarif Vakfı’nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak. Bu adımla beraber de şu anda eğitim-öğretimde Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Ayrıca Arnavutluk’ta bir de hastane inşa edeceğiz.”
Harika işler yapıyorlar
- Arnavutluk’ta 2019 yılında yaşanan depremde evleri yıkılan depremzedeler için yapılacak 522 konutun yapımını üstlenen Albayrak İnşaat, gece gündüz demeden çalışıyor. Deprem konutları resmî temel atma töreninde hazır bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise yaptığı konuşmada tüm yardımlar için Türkiye devletine teşekkürlerini sunarken, tören gününde dahi çalışmalarını durdurmayan ve arı gibi çalışmaya devam eden Albayrak İnşaat hakkında, “Harika bir iş yapıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Bu kadar düzenli ve güzel bir şantiye hiç görmedim. Böyle bir proje ve çalışma ülkemiz için güzel bir örnek teşkil edecek. Bilhassa proje müdürüne çok teşekkür ediyorum. O gerçekten gece gündüz çalışan bir insan” şeklinde ifadeler kullandı.