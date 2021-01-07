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Arnavutluk stratejik ortak

Arnavutluk stratejik ortak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile biraraya geldi. Ziyaret vesilesiyle ‘yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi’ kurulmasına ilişkin bildiri imzaladıklarını belirten Erdoğan, “Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin Arnavutluk’ta depremzedeler için inşa ettiği 522 konutun “iki ülke arasındaki kader birliğinin yeni sembolü” olduğunu söyledi. Türkiye’ye teşekkür eden konuk Başbakan, “İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa için güçlü irade gördük” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arnavutluk Başbakanı Rama, “Türk halkına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Arnavutluk’ta yeniden inşa sürecine dahil olmasını ve başka ülkelerin de destek olmasını sağladı. Türkiye dost ülkenin ve Sayın Erdoğan tarafından ilan edilen dayanışma, her zaman olmuştur. İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük” dedi.
Arnavutluk Başbakanı Rama, “Türk halkına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Arnavutluk’ta yeniden inşa sürecine dahil olmasını ve başka ülkelerin de destek olmasını sağladı. Türkiye dost ülkenin ve Sayın Erdoğan tarafından ilan edilen dayanışma, her zaman olmuştur. İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşıladı. Erdoğan ve Rama, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz
OYNAT 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz' dedi.


  • Erdoğan, “Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz. Bugün Arnavutluk’un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz” dedi.

İŞBİRLİĞİ KONSEYİ İMZASI

Görüşmelerde ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan’la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık” diye konuştu.

KADER BİRLİĞİNİN YENİ SEMBOLÜ

  • Arnavutluk’un iki büyük deprem yaşadığını vurgulayan Erdoğan, “Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan iki depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Temel atma törenini 23 Aralık’ta hep birlikte gerçekleştirdik. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu konutların Türkiye- Arnavutluk arasındaki kader birliğinin yeni bir sembolü olacağına inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız
OYNAT 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4. ticaret ortağıdır. Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor' dedi.

EKONOMİYİ YENİ BİR BOYUTA TAŞIYACAĞIZ

Erdoğan, şöyle devam etti:

  • “Ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye Arnavutluk’un en büyük 4. ticaret ortağıdır. Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk’taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk’ta faaliyet gösteren 600’ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz.

İLİŞKİLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEZ

FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ’nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Arnavutluk’ta Maarif Vakfı’nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak. Bu adımla beraber de şu anda eğitim-öğretimde Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Ayrıca Arnavutluk’ta bir de hastane inşa edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a yapılacak hastaneyi duyurdu: Bizim için leblebi çekirdek
OYNAT 01:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a yapılacak hastaneyi duyurdu: Bizim için leblebi çekirdek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Arnavutluk'ta yapılacak hastane için, 'İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için, üç ay dedik. Bu leblebi çekirdek. Ve tabi bütün tıbbi teknik donanımları da olacak' dedi.

Harika işler yapıyorlar

  • Arnavutluk’ta 2019 yılında yaşanan depremde evleri yıkılan depremzedeler için yapılacak 522 konutun yapımını üstlenen Albayrak İnşaat, gece gündüz demeden çalışıyor. Deprem konutları resmî temel atma töreninde hazır bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise yaptığı konuşmada tüm yardımlar için Türkiye devletine teşekkürlerini sunarken, tören gününde dahi çalışmalarını durdurmayan ve arı gibi çalışmaya devam eden Albayrak İnşaat hakkında, “Harika bir iş yapıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Bu kadar düzenli ve güzel bir şantiye hiç görmedim. Böyle bir proje ve çalışma ülkemiz için güzel bir örnek teşkil edecek. Bilhassa proje müdürüne çok teşekkür ediyorum. O gerçekten gece gündüz çalışan bir insan” şeklinde ifadeler kullandı.
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