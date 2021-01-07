Arnavutluk stratejik ortak

Arnavutluk Başbakanı Rama, “Türk halkına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Arnavutluk’ta yeniden inşa sürecine dahil olmasını ve başka ülkelerin de destek olmasını sağladı. Türkiye dost ülkenin ve Sayın Erdoğan tarafından ilan edilen dayanışma, her zaman olmuştur. İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşıladı. Erdoğan ve Rama, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

OYNAT 01:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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Erdoğan, “Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz. Bugün Arnavutluk’un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz” dedi.

İŞBİRLİĞİ KONSEYİ İMZASI

Görüşmelerde ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan’la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık” diye konuştu.

KADER BİRLİĞİNİN YENİ SEMBOLÜ

Arnavutluk’un iki büyük deprem yaşadığını vurgulayan Erdoğan, “Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan iki depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Temel atma törenini 23 Aralık’ta hep birlikte gerçekleştirdik. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu konutların Türkiye- Arnavutluk arasındaki kader birliğinin yeni bir sembolü olacağına inanıyorum” dedi.

OYNAT 01:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4. ticaret ortağıdır. Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor' dedi. BiP'te paylaş

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EKONOMİYİ YENİ BİR BOYUTA TAŞIYACAĞIZ

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye Arnavutluk’un en büyük 4. ticaret ortağıdır. Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk’taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk’ta faaliyet gösteren 600’ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz.

İLİŞKİLERİMİZİ ZEHİRLEYEMEZ

FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ’nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Arnavutluk’ta Maarif Vakfı’nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak. Bu adımla beraber de şu anda eğitim-öğretimde Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Ayrıca Arnavutluk’ta bir de hastane inşa edeceğiz.”

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OYNAT 01:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a yapılacak hastaneyi duyurdu: Bizim için leblebi çekirdek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Arnavutluk'ta yapılacak hastane için, 'İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için, üç ay dedik. Bu leblebi çekirdek. Ve tabi bütün tıbbi teknik donanımları da olacak' dedi. BiP'te paylaş

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Harika işler yapıyorlar