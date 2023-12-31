Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan: Yamaçtan düşen dev kayalar yolu kapattı bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Ordu'da temmuzda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli girişindeki onarım çalışmalarında sona gelindi. Çalışmanın yaklaşık 10 gün içinde bitirilerek yolun ulaşıma açılacağına işaret eden Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Buranın bağlantı yolunda 10 kilometrelik kısmı asfaltlamıştık. Oradan nakliye, hareket devam ediyordu. Şimdi bu kısımla birlikte bağlantı bitmiş olacak. Eski güzel günlerine dönmüş olacak. Çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.