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Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan: Yamaçtan düşen dev kayalar yolu kapattı bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunun 38. kilometresindeki Pırnallı köyü mevkiinde, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, Karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Heyelanda iletim hattındaki direklerinin zarar görmesi sebebiyle Pırnallı köyüne elektrik verilemiyor.

14:27 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 14:55 - 31/12/2023 Pazar
AA
Yamaçtan düşen dev kayalar yolu kapattı: Bölgeye ulaşım sağlanamıyor
Yamaçtan düşen dev kayalar yolu kapattı: Bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi. Bölgeye ulaşım sağlanamıyor.

Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunun 38. kilometresindeki Pırnallı köyü mevkiinde, yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi.

Heyelan sonucu yolun kapanması üzerine güzergahı kullanan sürücüler, Karayolları ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, Karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Heyelanda iletim hattındaki direklerinin zarar görmesi sebebiyle Pırnallı köyüne elektrik verilemiyor.



#Artvin
#Heyelan
#karayolu
#Ardahan
2 saat önce
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