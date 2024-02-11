Gündem

Artvin-Hopa kara yolunda heyelan: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Artvin-Hopa kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Artvin Valisi Cengiz Ünsal (sağdan 2) bölgede incelemelerde bulundu.

07:47 - 11/02/2024 Pazar
AA
Vali Ünsal bölgede incelemelerde bulundu
Vali Ünsal bölgede incelemelerde bulundu

Artvin - Hopa kara yolunun 8. kilometresindeki Sümbüllü mevkisinde yamaçtan kopan kayalar ve toprak yola sürüklendi.


Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolu bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin, heyelanın aralıklara devam etmesi sebebiyle yol temizleme çalışmasına başlayamaması nedeniyle yaklaşık 7 saat kapalı kaldı.


Heyelanın durmasının ardından karayolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.


Vali Ünsal bölgede incelemelerde bulundu


Artvin Valisi Cengiz Ünsal beraberindeki İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Afet Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, Karayolları 102. Şube Şefi Hamza Eken ile bölgede incelemelerde bulundu.


Ünsal, AA muhabirine, karayolunda devam eden heyelan nedeniyle can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 7 saattir yolun kapalı tutulduğunu ifade ederek, yolun teknik ekiplerin incelemesi sonrasında tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldığın kaydetti.

Önceliklerinin vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak olduğunu kaydeden Ünsal, trafik güvenliğini tam sağlanabilmesi için endüstriyel dağcıların gün içerisinde yamaçlarda kaya temizliği yapacağını söyledi.




#Artvin
#Hopa
#Heyelan
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav takvimi