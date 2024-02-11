Artvin-Hopa kara yolunda heyelan: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Ünsal, AA muhabirine, karayolunda devam eden heyelan nedeniyle can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 7 saattir yolun kapalı tutulduğunu ifade ederek, yolun teknik ekiplerin incelemesi sonrasında tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldığın kaydetti.