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ARTVİN

Artvin'de arazi kavgası: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Artvin’in Borçka ilçesi Demirciler köyünde akraba iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığında E.Ö. (48) fındık bahçesinde gördüğü yengesi Hanife Özkan ve din görevlisi oğlu Ali Özkan ile kızı kardeşi M.Ö’ye ruhsatsız silahla kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda yenge Hanife Özkan ve oğlu Ali Özkan olay yerinde hayatı kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
Artvinde arazi kavgası: 2 ölü
Artvin

Alınan bilgiye göre, Artvin’in Borçka ilçesi Demirciler köyünde akraba iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığında E.Ö. (48) fındık bahçesinde gördüğü yengesi Hanife Özkan ve din görevlisi oğlu Ali Özkan ile kızı kardeşi M.Ö’ye ruhsatsız silahla kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda yenge Hanife Özkan ve oğlu Ali Özkan olay yerinde hayatı kaybetti. Kız kardeşleri M.Ö. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı M.Ö ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan E.Ö çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da silahlı kavga kamerada
OYNAT 00:59
Şanlıurfa'da silahlı kavga kamerada
Şanlıurfa'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Olay, çevredekilerce cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga kamerada
OYNAT 00:32
Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga kamerada
Şanlıurfa'da, iki grubun taşlı ve sopalı kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İsimleri öğrenilmeyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerde kavgaya karışan taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle olayı sonlandırdı.
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