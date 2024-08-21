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Artvin'de çıkan yangında 3 ev küle döndü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır zarar gördü. İlçeye bağlı Yaylalar köyü Akçay Mahallesi'nde gece geç saatlerde Abdurrahman Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Şefliği, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

10:22 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.

İlçeye bağlı Yaylalar köyü Akçay Mahallesi'nde gece geç saatlerde Abdurrahman Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev ve samanlıklara sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Şefliği, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın sabaha karşı söndürüldü.


Yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.


Bölgede incelemede bulunan Yusufeli Kaymakamı Salih Başara, yetkililerden bilgi alarak yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.



AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında 3 binanın kullanılmaz hale geldiğini belirterek, "Hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz, Allah beterinden korusun. Gece karanlığında yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.




#Artvin
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44 dakika önce
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