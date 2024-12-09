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Artvin'de heyelan: Otomobille toprak altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'de heyelan: Otomobille toprak altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

13:489/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
DHA
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Artvin'de otomobille toprak altında kalan dört arkadaşın cenazesi toprak altından çıkarılarak adli tıp kurumuna gönderildi.
Artvin'de otomobille toprak altında kalan dört arkadaşın cenazesi toprak altından çıkarılarak adli tıp kurumuna gönderildi.

Artvin'de heyelanın vurduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Dört arkadaşın cenazeleri toprak yığını arasından çıkarılarak, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Artvin'de heyelanın vurduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan 28 AAB 485 plakalı otomobilde bulunan sürücü Murat Turhan (37), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir'in (25) de cansız bedenlerine ulaşıldı.

4 arkadaşın cenazeleri toprak yığını arasından çıkarılarak, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Cenazelerin ardından toprak altında kalan otomobil de iş makinesiyle bulunduğu yerden alınması için çalışma sürdürülüyor.


#Artvin
#heyelan
#cenaze

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