|
Gündem

Artvin'de heyelan: Yusufeli yolu ulaşıma kapandı

Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin yol temizleme çalışmaları sürüyor.Heyelan anı ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

12:03 - 4/04/2024 Perşembe
AA
Artvin
Artvin

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.


Artvin-Erzurum Devlet kara yolunun 1. kilometresinde yamaçlardan kopan kaya kütleleri ve toprak yola sürüklendi.

Yolun çift taraflı ulaşıma kapanması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.


Kaya ve toprak kaymasının belli aralıklarla sürmesi nedeniyle ekiplerin müdahale edemediği güzergahta yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Riskli durumun ortadan kalmasıyla çalışmalara başlayan Karayolları ekipleri, yolu tek şeritten kontrollü trafiğe açtı.


Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

#Artvin
#Artvin-Erzurum kara yolu
#ulaşım
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Evde bakım maaşı Nisan ayı ne zaman yatacak?