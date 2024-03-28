Artvin'de kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı: Gazeteci Tolga Gül hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 34 FZJ 841 plakalı Dacia Duster aracının sürücüsü gazeteci Fatih T. (37), Yusufeli’nden Artvin’e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan gazeteci Tolga Gül (48) yaralandı.

Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı

Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatih T.’nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.