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Artvin'de kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı: Gazeteci Tolga Gül hayatını kaybetti

Artvin’de gazetecilerin taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada gazeteci Tolga Gül hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Artvin-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül'e Allah'tan rahmet diledi.

08:04 - 28/03/2024 الخميس
DHA
Artvin'deki kazada gazeteci Tolga Gül hayatını kaybetti
Artvin'deki kazada gazeteci Tolga Gül hayatını kaybetti

Kaza, merkeze bağlı Oruçlu Köyü’nde saat 18.00 sularında meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, 34 FZJ 841 plakalı Dacia Duster aracının sürücüsü gazeteci Fatih T. (37), Yusufeli’nden Artvin’e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan gazeteci Tolga Gül (48) yaralandı.


Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı


Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatih T.’nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Kazayla ilgili inceleme başlattı.





#Artvin
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#kaza
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