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Artvin'de zehir tacirlerine Narkoçelik-36 darbesi

Artvin'de düzenlenen "Narkoçelik-36" operasyonunda 502 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Seren Som
08:43 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:59 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Narkoçelik-36 Operasyonu
Narkoçelik-36 Operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Artvin'in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyonda 502 kilogram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.


İşgalcileri avlayan Kassam mücahitlerinden videolu mesaj: Topraklarım sana haramdır gideceksin

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli şehit oldu, 93 bin 778 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce şehit Filistinli olduğu biliniyor. İşgalcilerin katliamlarına karşı vatansever Kassam mücahitleri de bir an olsun geri adım atmadan Siyonist işgalcilere kan kusturuyor. Kassam mücahitleri, 'Topraklarım sana haramdır gideceksin' notuyla operasyonlarının olduğu yeni bir video yayınladı. Videoda kaskı ve zırhı animasyonla gösteren mücahitler, " Zırhının hiçbir faydası olmayacak. Kaskın başını korumayacak. Maalesef senin için umut yok, bu senin kaderin." sözleriyle işgalcilere mesaj verdi. Mesajın ardından işgalcileri, keskin nişancı Kassam mücahidinin tek tek avladığı operasyonlar görüldü.


#Artvin
#Operasyon
#Uyuşturucu
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