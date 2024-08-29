Artvin'de zehir tacirlerine Narkoçelik-36 darbesi

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli şehit oldu, 93 bin 778 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce şehit Filistinli olduğu biliniyor. İşgalcilerin katliamlarına karşı vatansever Kassam mücahitleri de bir an olsun geri adım atmadan Siyonist işgalcilere kan kusturuyor. Kassam mücahitleri, 'Topraklarım sana haramdır gideceksin' notuyla operasyonlarının olduğu yeni bir video yayınladı. Videoda kaskı ve zırhı animasyonla gösteren mücahitler, " Zırhının hiçbir faydası olmayacak. Kaskın başını korumayacak. Maalesef senin için umut yok, bu senin kaderin." sözleriyle işgalcilere mesaj verdi. Mesajın ardından işgalcileri, keskin nişancı Kassam mücahidinin tek tek avladığı operasyonlar görüldü.