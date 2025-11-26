Yeni Şafak
Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddia edildi

14:1726/11/2025, Çarşamba
IHA
Sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek metal cismin bulunduğu alanı ablukaya aldı.
Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar denizde su üstünde duran tanımlanamayan bir cisim buldu. Cismin yapılan ilk incelemede Rus menşeili roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

Alınan bilgiye göre, bugün Hopa açıklarında eşi ile balığa çıkan bir balıkçı denizde su üstünde duran tanımlanamayan bir cisim gördü. Cismin yanına yaklaştığında bir füze veya bir roket parçası olabileceğini düşünen balıkçı Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek metal cismin bulunduğu alanı ablukaya alarak incelemelerde bulunurken, cismin Rus menşeli roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.




