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Asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti

22:1522/06/2025, Pazar
AA
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Asansör boşluğundan çıkarılan işçinin cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. (Foto: Arşiv)
Asansör boşluğundan çıkarılan işçinin cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. (Foto: Arşiv)

Kütahya'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen 31 yaşındaki işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kütahya'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Dumlupınar Mahallesi Diyar Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın 5'inci katına malzeme taşındığı sırada işçi Mahmut Yel (31) dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evli ve bir çocuk babası Yel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından ekiplerce asansör boşluğundan çıkarılan Yel'in cesedi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.



#asansör boşluğu
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