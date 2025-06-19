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Keresteciler sitesindeki atölyeyi alevler sardı: İtfaiye ekipleri bir saate söndürdü

Keresteciler sitesindeki atölyeyi alevler sardı: İtfaiye ekipleri bir saate söndürdü

08:1419/06/2025, Perşembe
DHA
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Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da, keresteciler sitesindeki tahta palet üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan keresteciler sitesindeki Bayram A.'ya ait tahta palet üretim atölyesinde çıktı. İş yerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyedeki tahta paletleri sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.






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