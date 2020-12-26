Aşı çağrısı

Cuma namazını Üsküdar’daki Ömer Öztürk Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:

(AŞI TAKVİMİ) Sağlık kurulum var, bunun yanında bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerle Çin’den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon ama ilk etapta bir 4,5 milyon gelecek. Bunları da belli bir takvim, öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere bu aşılama sürecini başlatacağız. Daha önce aşı olacağımı açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum. Bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır.

AKILLARA VİRÜS DÜŞÜRMEYELİM

Her alan, bu alanda konuşmamalı, konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır, profesörlerimizdir, doçentlerimizdir, doktorlarımızdır. Değişik alanlarda bu konuda hocalarımızın yapmış oldukları açıklamalarla bizim herhangi bir ihtilafa herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz.

SÜREÇ ÇİN VE ALMAN AŞILARIYLA YÜRÜYECEK

Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Temennimiz, duamız odur ki inşallah bununla birlikte bu koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde, en başarılı şekilde verelim. İlk etapta burada Çin var, aynı zamanda da Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla beraber sürecimizi işleteceğiz.

FIRSAT VERMEYİZ

(YILBAŞI KUTLAMASI) Bir defa bu tür partiler, otellerde olsun, villalarda, şurada, burada olsun yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacaktır. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Yani istihbaratımız nerede bu tür şeylerin olduğunu görür, tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Çünkü bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye niyetimiz yok.

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HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK

Biz devletsek, devlet olarak bizim görevimiz nedir? İnsanımızın sağlığını, hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler Allah göstermesin herhangi bir şey olduğu zaman ‘Bak, devlet nerede? Devlet tedbirini almadı? Devlet gerekeni yapmadı?’ Buna fırsat veremeyiz. Onun için başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, istihbaratımız her türlü tedbiri alarak bu işlerin üzerine gidecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın.

Medeniyetimize sahip çıkacağız

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında, ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır. Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonumuzu işaret etmemizin sebebi budur. Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. İnşallah önümüzdeki dönem, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS Kadir Topbaş'ın sağlık durumu nasıl? Ciddiyetini koruyor

Topbaş’ı gün gün takip ediyorum

Yaklaşık 40 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruyor. Tedavisi entübe edilerek devam eden Topbaş’ın sağlık durumuyla ilgili soruya Erdoğan, “Maalesef inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Ben her gün, gün aşırı oğlu Hüseyin ile görüşüyorum, ondan bilgileri alıyorum. Rabb’imden şifalar diliyorum inşallah” diye konuştu.

Putin’in de özü sözü bir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yıllık basın toplantısında anlaşabildiği uyumlu lider olarak kendisini örnek vererek “Özü sözü birdir” ifadesini kullandığı hatırlatılarak, bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Erdoğan, Putin’in bu sözlerinin aynı zamanda kendisini de ifade eden kelimeler olduğunu söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Sayın Putin ile tanıştığımdan bu yana ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü, sözü bir, verdiği sözde duran. İkili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri temenni ederim ki bundan sonra da yine aynı şekilde sürdürürüz. Bunu gerek siyasi, gerek askeri, gerek diplomatik, kültürel, ekonomik, tüm bu konularda gördüm, görüyorum. Şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum.”

FOTOĞRAF 14 Filistinliler, Ramallah kenti yakınlarındaki Deir Cerir beldesi kırsalında fanatik Yahudi yerleşimcilerin bir tepeye çadır kurarak bölgeye yerleşmesine tepki amacıyla gösteri düzenlemek istedi. Bölgede bulunan İsrail güçleri, kalabalığı dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi. Filistinliler, bölgede bulunan bir Yahudi yerleşimciyi taş atarak uzaklaştırmak isterken, söz konusu kişi de yanında getirdiği silahla yere doğru ateş açtı. Bölgedeki sağlık ekipleri, İsrail güçlerinin 10 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti. Ramallah'ın Kefr Malik, Nablus'a bağlı Beyt Decan ve Kalkilya'nın Kefr Kaddum beldelerinde de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenlendi. Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklar üzerine çadır veya barakadan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurarak bu bölgelere yerleşmeye çalışıyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. İşgalci İsrail güçleri orantısız güç kullanmaya devam ediyor: Taşa karşı plastik mermi İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahalesinde 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi. Ayrıca Filistinliler, bölgede bulunan bir Yahudi yerleşimciyi taş atarak uzaklaştırmak isterken, söz konusu kişi de yanında getirdiği silahla ateş açtı. BiP'te paylaş

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Filistin bizim kırmızı çizgimiz

Bir gazetecinin “İsrail ile Türkiye’nin son dönemde ilişkileri yeniden tesis etmeye başladığı yönündeki haberlere yorumunuz nedir?” şeklindeki soruya da Erdoğan, “Bu konuda yani bizim İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor. Yani burada en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz bazı ülkelerle olduğu gibi. Zaten en tepe noktada bu tür sıkıntılar olmamış olsa İsrail ile münasebetler çok daha farklı olabilirdi. Bir de tabii İsrail’in özellikle Filistin politikası, Türkiye ile adeta bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail’in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. İsrail’in Filistin’deki kardeşlerimize karşı takındığı tavrı kabul etmemiz mümkün değil. Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim ne adalet anlayışımıza, ne ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında bizim İsrail ile ayrıştığımız noktadır. Yoksa biz gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım” ifadelerini kullandı.