|
Gündem

Asıl İmamoğlu engellemiş

Yeni Şafak’a konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “İBB Büyükşehir Belediyesiyle kavga etmemiz doğru değil bizim iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Bizim de Büyükşehir'in şunu yaptırmadı bunu yaptırmadı deme şansımız yok ama şöyle de bir gerçek var engelleniyoruz” dedi.

Saliha Engin
04:00 - 24/03/2024 Sunday
Güncelleme: 02:19 - 24/03/2024 Sunday
Yeni Şafak
Murat Aydın.
Murat Aydın.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 yıldır engellendiğini söyleyerek başarısızlığını örtmeye çalışıyor. Ancak İBB Başkanı İmamoğlu AK Partili Belediyelerin projelerini onaylamayarak onlara engel oluyor. Bunlardan bir tanesi de AK Partili Beykoz Belediyesi. Yeni Şafak’a konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “İBB Büyükşehir Belediyesiyle kavga etmemiz doğru değil bizim iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Bizim de Büyükşehir'in şunu yaptırmadı bunu yaptırmadı deme şansımız yok ama şöyle de bir gerçek var engelleniyoruz” dedi.

İMZA ATILMIYOR

Kötü durumdaki Beykoz çayırının yeniden düzenlenmesi projelerini örnek gösteren Aydın, “Büyükşehir meclisinde bizim çoğunlukla ilgili bir problemimiz yok burada yapılacak işle ilgili karar çıkartabiliyoruz ama hayata geçmiyor çünkü imza atılmıyor. Birkaç kez aldığımız karar büyükşehir belediye başkanımız tarafından imzalanmadı itiraz edildi engellenmek istendi” şeklinde konuştu.



#Siyaset
#Ekrem İmamoğlu
#Murat Aydın
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hastanelere temizlik personel alımı başladı: KPSS şartsız 81 ilde personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...