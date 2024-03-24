Asıl İmamoğlu engellemiş

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 yıldır engellendiğini söyleyerek başarısızlığını örtmeye çalışıyor. Ancak İBB Başkanı İmamoğlu AK Partili Belediyelerin projelerini onaylamayarak onlara engel oluyor. Bunlardan bir tanesi de AK Partili Beykoz Belediyesi. Yeni Şafak’a konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “İBB Büyükşehir Belediyesiyle kavga etmemiz doğru değil bizim iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Bizim de Büyükşehir'in şunu yaptırmadı bunu yaptırmadı deme şansımız yok ama şöyle de bir gerçek var engelleniyoruz” dedi.
İMZA ATILMIYOR
Kötü durumdaki Beykoz çayırının yeniden düzenlenmesi projelerini örnek gösteren Aydın, “Büyükşehir meclisinde bizim çoğunlukla ilgili bir problemimiz yok burada yapılacak işle ilgili karar çıkartabiliyoruz ama hayata geçmiyor çünkü imza atılmıyor. Birkaç kez aldığımız karar büyükşehir belediye başkanımız tarafından imzalanmadı itiraz edildi engellenmek istendi” şeklinde konuştu.