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EDİRNE TÜRKİYE

Valisi Canalp: Edirne aşılama oranlarında Türkiye birincisidir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı. Aşılamada oranı en yüksek il Edirne oldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte yapılan başarılı çalışmalar sayesinde Türkiye'de nüfusa göre Kovid-19'a karşı en yüksek aşılama oranına sahip olduklarını belirterek, "Edirne'yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, bilinç düzeyidir" dedi.

Haber Merkezi AA
Aşılama oranı en yüksek olan il hangisi?
Edirne Valisi Ekrem Canalp

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloyu açıkladı. Buna göre Edirne, yüzde 68,86 ile aşılamada en yüksek orana sahip il olarak belirtildi.

Vali Canalp, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfının açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin aşılamada büyük başarı elde ettiğini belirterek, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca 100 bin nüfusa düşen aşılanma oranlarını açıkladı. Gururla ifade edebiliriz, Edirne aşılama oranlarında Türkiye birincisidir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili açıkladı

Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve randevu almalarını sağlayabilmek amacıyla kentte kurdukları Aşı Çağrı Merkezinin bu başarıdaki payının yüksek olduğunu dile getiren Canalp, şunları kaydetti:

  • "Bu birinciliği elde ederken Aşı Çağrı Merkezi kurduk, çağrı merkezimizde aşılama sırası gelen bütün vatandaşlarımızın telefonlarını temin ettik. Onlara 'kendileri randevu alamadıysa onların yerine randevu alabileceğimizi' ifade ettik. Randevusunu kaçıran vatandaşlarımız varsa onları tekrar arayıp 'kendileri için tekrar randevu alabileceğimizi' ifade ettik. Sağlık merkezlerindeki aşılamada sırası fazla olan vatandaşlarımız varsa, bunları devlet hastanesinde aşılayabileceğimize ilişkin telefonla bildirimde bulunduk. Çağrı merkezinde aşıyla ilgili doğru bilgilendirmelerde bulunduk."

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Canalp, mobil aşılama ekiplerinin en ücra köylere giderek sırası gelenlere aşılarını da yaptığını anlattı.

"Bana kalırsa Edirne'yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, bilinç düzeyidir" ifadesini kullanan Canalp, Edirnelilere teşekkür etti.

Yerli Kovid-19 aşısının adı 'TURKOVAC' oldu
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