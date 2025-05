Aşırı hıza her gün 10 can

Trafik kurallarının ihlalinden kaynaklı ölümlerde düşüşün sağlanması için Kara Yolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Değişiklik öngören teklif, önceki gün Meclis'e sunuldu. Teklifle, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezai müeyyideler artırılacak. Bu kapsamda, Meclis'e sunulan bilgi notuna göre, trafikte aşırı hız yüzünden Türkiye'de her gün 10 kişi hayatını kaybediyor. Aşırı hız kaynaklı can kayıpları, trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin yüzde 47,2'sini oluşturuyor ve bu türden ölümlerin ilk sırasında yer alıyor. Sadece 2019-2024 döneminde, 16 bin 240 kişi trafikte aşırı hız kurbanı oldu. 2024 yılında 3 bin 3657 vatandaş trafikte aşırı hızdan kaynaklı kazalarda hayatını yitirdi.

Şerit ihlalinden kaynaklanan kazalarda da her gün 3-4 vatandaş hayatını kaybediyor. Son 5 yılda 6 bin 801 vatandaş şerit ihlalinden kaynaklanan kazalarda can verdi. Türkiye'de 2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle her 3 günde 1 kişi hayatını kaybetti. Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklanan can kayıpları 2019-2024 döneminde 647 oldu.