‘Aşırı sıcak’ tatili olsa mı

İstanbul dün en sıcak günlerinden birini yaşadı.
Yurdun batı bölgelerinde sıcaklık rekorları kırılıyor. Dün temmuz ayının en sıcak gününü yaşayan İstanbul’un ardından bugün de iç bölgelerde derecelerin yükselmesi bekleniyor.
Buna karşı vatandaşlar, kış aylarındaki ‘kar tatilleri’ gibi ‘aşırı sıcak’ hava nedeniyle çalışma saatlerinin esnetilmesini istiyor. Benzer uygulamaya son yıllarda Avrupa’da başvurulurken geçtiğimiz hafta KKTC’de sıcak hava koşulları nedeniyle 12.00-16.00 saatlerinde güneş altında çalışılması yasaklandı.
NEM ORANI YÜZDE 77 OLDU
İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık dün etkisini daha da artırdı. Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde sıcaklık 37 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklık da 40 derecenin üzerine çıktı. Meteorolojinin ‘Dışarı çıkmayın’ uyarılarına rağmen vatandaşlar sahillere ve millet bahçelerine koştu.
SICAK HİÇ BU KADAR ETKİLEMEMİŞTİ
Almanya’dan ailesiyle birlikte İstanbul’u gezmek için geldiğini ifade eden Kemal Taşkın, “Biraz kafede oturduk sıcaktan bunalınca kendimizi sahil kenarına gölgeye attık. Almanya’da böyle sıcak havalarda tatil oluyor ve ders saatleri kısalıyor. Türkiye’de okullar tatil ama iş saatlerinde değişiklikler yapılabilir” dedi. Yıllardır ilk defa bu kadar sıcaklıkları hissettiğini söyleyen Cumali Kılıç, “Evde sıcakta bunalınca bir gölge bulup serinlemek için sahile geldim. Bu sıcaklarda dışarıda çalışmak zorunda olan insanlar var özellikle bu yıl çalışma saatlerinde yaza uygun düzenleme yapılabilirdi. Çünkü sıcakta çalışanlardan da verim alması çok zor” diye konuştu. İş arasını değerlendirerek denize giren Muhammet Yaşar, “Bugün çok sıcak olduğu için aramızı denize girerek değerlendirelim dedik. İş yerleri tatil edilse ya da yarım gün olsa en azından insanlar evlerinde ya da serin yerlerde vakit geçirirler. Çünkü dayanılmayacak bir sıcak var. Bu havada çalışmak zor” ifadelerini kullandı.
BATI İLLERİ KAVRULDU
Yurdun batısında da sıcaklık rekorları kırıldı. Edirne’de 41 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar bina gölgeleri, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Muğla’da hava sıcaklığı gölgede 41 derece olurken, açık alanda bu oran 47 dereceyi gördü. Manisa’da çalışan döner ustası Öztürk Hamdi İkilik “Dışarıda hissedilen 45, döner tezgahında hissettiğim 55 derece. Gerçekten çok zor” dedi. Ankara’da hava sıcaklığı 34 dereceyi aştı. Sakarya’da dereceler 40’ı gösterdi. Bölge genelinde sıcaklıkların bugünden itibaren mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor.