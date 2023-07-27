‘Aşırı sıcak’ tatili olsa mı

Almanya’dan ailesiyle birlikte İstanbul’u gezmek için geldiğini ifade eden Kemal Taşkın, “Biraz kafede oturduk sıcaktan bunalınca kendimizi sahil kenarına gölgeye attık. Almanya’da böyle sıcak havalarda tatil oluyor ve ders saatleri kısalıyor. Türkiye’de okullar tatil ama iş saatlerinde değişiklikler yapılabilir” dedi. Yıllardır ilk defa bu kadar sıcaklıkları hissettiğini söyleyen Cumali Kılıç, “Evde sıcakta bunalınca bir gölge bulup serinlemek için sahile geldim. Bu sıcaklarda dışarıda çalışmak zorunda olan insanlar var özellikle bu yıl çalışma saatlerinde yaza uygun düzenleme yapılabilirdi. Çünkü sıcakta çalışanlardan da verim alması çok zor” diye konuştu. İş arasını değerlendirerek denize giren Muhammet Yaşar, “Bugün çok sıcak olduğu için aramızı denize girerek değerlendirelim dedik. İş yerleri tatil edilse ya da yarım gün olsa en azından insanlar evlerinde ya da serin yerlerde vakit geçirirler. Çünkü dayanılmayacak bir sıcak var. Bu havada çalışmak zor” ifadelerini kullandı.