|
Gündem

‘Aşırı sıcak’ tatili olsa mı

İstanbul'da termometreler bazı yerlerde 48 dereceyi gösterdi. Yüzde 80'e yaklaşan nemle iyice bunalan İstanbullular, 'kar' tatili gibi 'sıcak hava' tatili ya da esnek çalışma istedi. Son yıllarda Avrupa'da sıklıkla başvurulan yöntem, geçtiğimiz hafta KKTC'de uygulanmıştı.

Saliha Engin
04:00 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul dün en sıcak günlerinden birini yaşadı.

İstanbul dün en sıcak günlerinden birini yaşadı.

Yurdun batı bölgelerinde sıcaklık rekorları kırılıyor. Dün temmuz ayının en sıcak gününü yaşayan İstanbul’un ardından bugün de iç bölgelerde derecelerin yükselmesi bekleniyor.

Buna karşı vatandaşlar, kış aylarındaki ‘kar tatilleri’ gibi ‘aşırı sıcak’ hava nedeniyle çalışma saatlerinin esnetilmesini istiyor. Benzer uygulamaya son yıllarda Avrupa’da başvurulurken geçtiğimiz hafta KKTC’de sıcak hava koşulları nedeniyle 12.00-16.00 saatlerinde güneş altında çalışılması yasaklandı.

NEM ORANI YÜZDE 77 OLDU

İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık dün etkisini daha da artırdı. Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde sıcaklık 37 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklık da 40 derecenin üzerine çıktı. Meteorolojinin ‘Dışarı çıkmayın’ uyarılarına rağmen vatandaşlar sahillere ve millet bahçelerine koştu.

SICAK HİÇ BU KADAR ETKİLEMEMİŞTİ

Almanya’dan ailesiyle birlikte İstanbul’u gezmek için geldiğini ifade eden Kemal Taşkın, “Biraz kafede oturduk sıcaktan bunalınca kendimizi sahil kenarına gölgeye attık. Almanya’da böyle sıcak havalarda tatil oluyor ve ders saatleri kısalıyor. Türkiye’de okullar tatil ama iş saatlerinde değişiklikler yapılabilir” dedi. Yıllardır ilk defa bu kadar sıcaklıkları hissettiğini söyleyen Cumali Kılıç, “Evde sıcakta bunalınca bir gölge bulup serinlemek için sahile geldim. Bu sıcaklarda dışarıda çalışmak zorunda olan insanlar var özellikle bu yıl çalışma saatlerinde yaza uygun düzenleme yapılabilirdi. Çünkü sıcakta çalışanlardan da verim alması çok zor” diye konuştu. İş arasını değerlendirerek denize giren Muhammet Yaşar, “Bugün çok sıcak olduğu için aramızı denize girerek değerlendirelim dedik. İş yerleri tatil edilse ya da yarım gün olsa en azından insanlar evlerinde ya da serin yerlerde vakit geçirirler. Çünkü dayanılmayacak bir sıcak var. Bu havada çalışmak zor” ifadelerini kullandı.

BATI İLLERİ KAVRULDU

Yurdun batısında da sıcaklık rekorları kırıldı. Edirne’de 41 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar bina gölgeleri, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Muğla’da hava sıcaklığı gölgede 41 derece olurken, açık alanda bu oran 47 dereceyi gördü. Manisa’da çalışan döner ustası Öztürk Hamdi İkilik “Dışarıda hissedilen 45, döner tezgahında hissettiğim 55 derece. Gerçekten çok zor” dedi. Ankara’da hava sıcaklığı 34 dereceyi aştı. Sakarya’da dereceler 40’ı gösterdi. Bölge genelinde sıcaklıkların bugünden itibaren mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor.



#Sıcak Hava
#Aktüel
#Tatil
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023