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Asistan doktor muhafazakar kadınlara nefretini kustu: Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkmasına tepki gösteren Asistan Doktor Özgün Kaleoğlu, tesettürlü kadınları hedef alarak "Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu mesaja. Bu temiz yüzler bu kılık kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden nefret ettim'' dedi. Çirkin paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı.

15:36 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan Asistan doktor Özgün Kaleoğlu, tesettürlülere kin kustu

Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan Asistan doktor Özgün Kaleoğlu, tesettürlülere kin kustu

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlara yönelik paylaşımları tepki çekti.



Tesettürlü kadınlara seviyesizce tepki gösterdi


Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihinde ilk defa ikinci tura gitti. Muhalif seçmenler ise 14 Mayıs seçimlerinin ardından afet bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık farkla kazanmasına tepki gösterdi. Öyle ki hakaretler havada uçuştu, bazı yöneticiler depremzedeleri misafir ettikleri yerlerden göndermeye kalktı. 28 Mayıs ikinci tur seçimleri yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sandıktan yeniden Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Öte yandan muhalif seçmen Erdoğan'ın yeniden kazanmasını kabullenemeyerek bu duruma olan tepkilerini attırdı. Bu kez de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlara nefret kustu.

Paylaşımının ardından aldığı tepkilerden dolayı sosyal medya hesabını gizledi.



Asistan Doktor: Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim


Asistan Doktor sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu mesela bu temiz yüzler bu kılık bu kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim. Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size. Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum yeterince etrafımda var burada görmeyeyim beri.''

İnceleme başlatıldı

Bu paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı.






#Haseki Eğitim Hastanesi
#Özgün Kaleoğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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