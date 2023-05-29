Asistan doktor muhafazakar kadınlara nefretini kustu: Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim

Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan Asistan doktor Özgün Kaleoğlu, tesettürlülere kin kustu
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlara yönelik paylaşımları tepki çekti.
Tesettürlü kadınlara seviyesizce tepki gösterdi
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihinde ilk defa ikinci tura gitti. Muhalif seçmenler ise 14 Mayıs seçimlerinin ardından afet bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık farkla kazanmasına tepki gösterdi. Öyle ki hakaretler havada uçuştu, bazı yöneticiler depremzedeleri misafir ettikleri yerlerden göndermeye kalktı. 28 Mayıs ikinci tur seçimleri yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sandıktan yeniden Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Öte yandan muhalif seçmen Erdoğan'ın yeniden kazanmasını kabullenemeyerek bu duruma olan tepkilerini attırdı. Bu kez de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlara nefret kustu.
Paylaşımının ardından aldığı tepkilerden dolayı sosyal medya hesabını gizledi.
Asistan Doktor: Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim
Asistan Doktor sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İnceleme başlatıldı
Bu paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı.