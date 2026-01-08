Yeni Şafak
Asma kilidi kırıp girdi: Cami avlusunda drifte 58 bin TL ceza

20:148/01/2026, Perşembe
DHA
Drift atarak tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü, kamera kayıtlarıyla tespit edildi.
Antalya'da giriş kapısının kilidini kırıp cami avlusuna girerek drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, cami avlusunda drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Ceza kesildi adli işlem başlatıldı

Karakocalı Mahallesi'ndeki Gökbel Yaylası'nda cami avlusunda drift atarak tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü, kamera kayıtlarıyla tespit edilip, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Kontroller sonucunda sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden toplam 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

"Camimizi drift alanına çevirmişler"

Karakocalı Mahalle Muhtarı Şeref Yiğit, cami avlusunun giriş kapısına asma kilidinin kırılarak girildiğini belirterek, "Caminin önünü drift alanına çevirmişler. Biz sezon sonu cami imamızla birlikte belediyemizle kapıya asma kilit taktık. Burası hep kapalıydı. Bu kilidi kırmışlar, kapıyı açmışlar ve camimizi drift alanına çevirmişler. Yorumu size bırakıyorum" dedi.



