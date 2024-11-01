Asrın âfeti: İsraf

Günümüzde en sık gündeme gelen ve tartışılan konulardan birisi de hiç kuşkusuz israf olgusu. Bugün asrın âfeti olarak görülen israf canavarı, insan ve toplum hayatını ciddi manada tehdit eder duruma geldi. Günümüzde israf hayatın maddi ve manevi olmak üzere her alanında söz konusudur. İsraf kavramı, Arapça bir kelime olup, sözlükte, “haddi aşma, hata, cehalet, gaflet” anlamlarına gelir. Terim manası da “insanın yapmış olduğu her fiilde haddi aşması”dır. Dolayısıyla israf, ‘i’tidalli ve orta yollu olma’ demek olan iktisadın da zıttıdır. İsraf, kişinin sahip olduğu maddî ve manevî varlığı, ölçüsüz ve gereksiz bir şekilde harcamasıdır. Ancak İsraf kavramı, yaygın olarak daha çok maddi harcamalarda meşhur olmuştur.





GÜNÜMÜZ İNSANI VE İSRAF

Dünya kurulduğundan beri insanoğlu, günümüzdeki düzeyde bir israf olayıyla karşılaşmadı. Yaşadığımız çağın insanı, hayatın her alanında israfla karşı karşıya. 21. yüzyılda insanın çevreye, insana yaptığı kötülükler ve verdiği zararlar tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. İsraf denildiğinde sadece yiyecek-içecek, mal-mülk ve maddî imkânlarla sınırlı olarak düşünmek, bu kelimenin mânâ dünyasını daraltmak demek olur. İsrafın çerçevesini daha geniş tutmak ve maddî-mânevî her türlü nimetin yaratılış gayesine aykırı kullanılması, lüzumsuz yere harcanması ve savurganlık olarak değerlendirmek icap eder. Gereksiz olarak musluktan akıtılan su, gereksiz yakılan elektrik ve enerji sarfiyatı israf olduğu gibi, zamanı boşa harcamak ve sağlığı bozacak davranışlarda bulunmak da bir tür israftır. Aynı zamanda israf, insanı ve toplumu felakete götürür.





MÜLKÜN GERÇEK SAHİBİ ALLAH’TIR

Günümüzde modayı izleme çabası, insanların israfa yönelmelerinde baş etkenlerden birisini oluşturuyor. Modası geçti diye bazı insanlar henüz rengi dahi solmamış, bir iki defa giyilen elbiselerini zâyi ediyor ve yenilerini alıp giyim kuşamda israfa düşüyor. Ülkemizde piyasalara adeta hak etmeden, üretmeden çılgınca tüketen ve tüketirken de israf eden bir gösteriş ekonomisi hâkim. Bireysellik ve dünyevileşme rüzgârı insanları çepeçevre kuşattı.

Unutmamalıyız ki, soframızdan çöpe giden her bir lokma yiyecekte, musluğumuzdan boşa giden her bir su damlasında açlık ve sefalet çeken insanların hakkı var. İslam anlayışında mal-servet benim, ben kazandım, istediğim gibi tüketirim, fazlasını atarım, bana kimse karışamaz anlayışına yer yok. Çünkü mülkün gerçek sahibi Yüce Allah’tır. Bize yeryüzünün tüm nimetleri ve kaynaklarını sadece bir süre olarak kullanma hakkı verildi. Esasında dünya, bütün kaynaklarıyla ve zenginlikleriyle insanlığın ortak mirası. Bizim medeniyetimiz, ben merkezli ve çıkar merkezli bir dünya anlayışını onaylamaz. Medeniyetimiz, yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, sevgi, şefkat, iktisat ve şükür üzerine kuruludur.





DİNİN İSRAFA BAKIŞI

Dinen haram kılınan maddelerle lüks sayılanların tüketimi israf olduğu gibi, helâl kabul edilen maddelerin günün icaplarına göre ihtiyaçtan fazla tüketimi de haram veya mekruh sayılır. İslâm’da üretim ihtiyaca göre olduğundan tabii kaynakların israf edilmesi söz konusu değildir. Yemenin, içmenin, giyinmenin, her türlü nimetten yararlanmanın normal olduğu ancak aşırılığa kaçılmaması gerektiği ve Allah Teâlâ’nın müsrifleri, aşırı davrananları sevmediği belirtilmiştir. Son asır Osmanlı ahlâkçıları, israfın sefahati artırıp cemiyeti yıktığını, fakirlik ve sefaletin de en sonunda iflası davet ettiğini, bunun ise esaret ve zilleti doğurduğunu ileri sürerler.





İSLAM İKTİSADI TEKLİF EDER

Kısaca “İsraf”tan kaçınmayı emreden İslâm, bunun için özel bir çözüm bulmuş, bu derde çare olarak “iktisâd”ı teklif etmiştir. İsraf kavramı, Kur’ân’da değişik kipleri halinde 23 yerde geçer. İsraf kavramının geçtiği ayetler incelediğinde bu kavramın Kur’ân’da genellikle beş ayrı anlamda kullanılmış olduğu şu şekilde görülür:

a)- Tevhid inancından sapmak, Allah hakkında ve diğer dini konularda gerçekle ilgisi bulunmayan iddialar ileri sürmek.

b)- Bir kimsenin isyankârlığa saparak günahlara boğulmak suretiyle kendisine kötülük etmesi.

c)- Helâl kılınmış bazı nimetleri terk edip harama yönelme.

d)- Öldürmede aşırı gitmek, masum bir kimsenin haksız yere öldürülmesi.

e)- Kişinin kendisine ait veya sorumluluğu altındaki mal ve imkânları gereksiz yere harcaması.





DENGELİ HARCARLAR

“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.” âyetinde Allah Teâlâ, müminlerin vasıflarını belirterek, onların bir denge içerisinde olduklarını bildirir. İnfakta israf, harcamada haddi aşmak anlamına gelir. Harcama ya bir zaruret veya bir ihtiyaç veya bir güzellik için yapılır. Harcamalarda israf ile cimrilik arasında orta bir yol tutmak ise iktisat olarak adlandırılır.

Gazzâli’ye göre, Allah’ın verdiği malı, yaratılış gayesi için harcamaktan kaçınarak elde tutmak cimrilik; yaratılış gayesinin dışında kullanmak israf; yaratılış gayesine uygun olarak harcamak da cömertliktir.

İslam, insanların hayatını her yönden düzenlemiş, ifrat ve tefrit diye nitelendirdiğimiz her türlü aşırılığın karşısında olduğunu belirterek daima itidal yani orta yolu tavsiye ve teşvik etmiştir. Harcamalar noktasında ifrat ve tefrit, kendisini israf ve cimrilik olarak gösterir. İsraf, tamamen düşüncesizce, gerektiğinden çok daha fazlasını harcamak, cimrilik de harcanması gereken yerde kısmaktır. Öyle ise, israf da cimrilik de Kur’ân’ın özündeki denge prensibini bozmaktadır.











