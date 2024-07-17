Asrın felaketinde 69 kişiye mezar olmuştu: Üç kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı

"Kamu görevlilerine soruşturma açılması, çok güzel oldu. Bu karar, bizleri çok memnun etti. İnşallah herkes cezasını çekecek, adalet yerini bulacak" diye konuştu. Deprem gecesi evli kızının yanında olduğunu, siteye geldiğinde enkaz ile karşılaştığını söyleyen Besni, "Elazığ depreminde binamız çok kötü sallandı; her yeri çatladı, çatlamayan hiçbir köşesi kalmadı. Bunu site yönetime bildirdik. Site yönetimi de belediyeye bildirdi. Belediye görevlileri geldi ve her tarafa baktı. Bütün bloklara baktı sadece bizim blokta çatlama olduğunu, binamızın da yerine oturduğunu söyledi. Ama gördük ki bu depremde ilk giden bizim binamız oldu. Binamız, Elazığ depreminde hasar almasına rağmen bize gönül rahatlığı ile 'Oturabilirsiniz' dediler. Şimdi bu depremde binamızın yıkılıp, 69 kişinin yaşamına sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz"