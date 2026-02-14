Yeni Şafak
Atama Kararı Resmi Gazete'de: MEB AB Dış İlişkiler Genel Müdürü değişti

14/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alınarak yerine Ünal Eryılmaz atandı. Diğer atama kararlarının detayları haberimizde...

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, 14 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.


Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul, Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, atandı.


Senegal Büyükelçisi değişti

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alınmış ve bu suretle boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ünal Eryılmaz getirildi.




