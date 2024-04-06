Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bahtiyar Topal görevden alınırken, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat atandı.