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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

00:54 - 6/04/2024 Cumartesi
AA
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bahtiyar Topal görevden alınırken, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı, 8. Bölge Müdürü Serkan Tepe, 15. Bölge Müdürü Dursun Bozkurt görevden alındı.

6. Bölge Müdürlüğüne Sencer Kestir, 7. Bölge Müdürlüğüne Denizhan Erol, 8. Bölge Müdürlüğüne Ziya Çolak, 15. Bölge Müdürlüğüne ise Abdulkerim Kaya'nın atamaları yapıldı.




#Resmi Gazete
#Atama
#Recep Tayyip Erdoğan
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