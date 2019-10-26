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Ataşehir'de iki aile arasında kavga: Kemerlerle saldırdılar

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmelerin yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı kişiler eline aldıkları kemerler ile gruptakilere saldırdı.

Haber Merkezi DHA
Ataşehir'de kemerli kavga kamerada
Ataşehir'de kemerli kavga kamerada

İstanbul Ataşehir'de iki aile üyeleri arasında kemerli, tekmeli ve yumruklu kavga çıktı.

İçerenköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Biber gazı sıkarak kavgayı ayırmaya çalışan polis, olay yerine takviye ekip istedi. Yardımcı ekiplerin gelmesiyle kavgaya müdahale eden ekipler tarafları ayırdı. Kavgada gruptakilerden bazıları yaralandı.

DHA
Ataşehir'de kemerli kavga kameradan

KEMERLİ KAVGA KAMERADA

  • Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde iki grup birbirine saldırıyor. Gruptakilerden bazılarının elindeki kemer dikkat çekerken, polis memurları kavgayı ayırmaya çalışıyor.

Ataşehir'de aileler arasında kemerli kavga kamerada
OYNAT 00:33
Ataşehir'de aileler arasında kemerli kavga kamerada
Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti.

"KALABALIK İKİ GRUP BİRBİRLERİNE TEKME, YUMRUK, KEMERLE VURUYORDU"

Görgü tanığı Zeki Dursun, "Bağrışma seslerini duyunca hemen dışarı çıktık. Kalabalık iki grup birbirlerine tekme, yumruk, kemerle vuruyordu. Ekip geldi ama yetersiz kaldı, diğer ekipler gelince kavgayı ayırdılar. 1 kişi baygın yerde yatıyordu" diye konuştu.

DHA
Ataşehir'de kemerli kavga kameradan

DHA
Ataşehir'de kemerli kavga kameradan

DHA
Ataşehir'de kemerli kavga kameradan

DHA
Ataşehir'de kemerli kavga kameradan

DHA
Ataşehir'de kemerli kavga kameradan
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