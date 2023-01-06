Ateş cinayetinde dört tutuklama: Kilit isim otelde yakalandı

​Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, 4 kişi daha tutuklandı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 2’si özel harekat polisi 4 şüpheli daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a ulaşmış oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden M.C.Ç., A.M.G., C.G., O.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk oldu. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 4 zanlı tutuklandı.

Doğukan Ç.

KİLİT İSİM DOĞUKAN Ç. YAKALANDI

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. İstanbul polisinin çalışmaları sonucu Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı. Doğukan Ç.'nin Beykoz İshaklı'daki Village Park Hotel'de sahte kimlikle kayıtsız olarak kaldığı ihbarını alan polis otele baskın düzenledi. Bu sırada polislerin geldiğini fark eden Doğukan Ç. otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi. Polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasının ardından Doğukan Ç. yakalandı. Yanında 2 de silah ele geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Ankara’ya götürüldü.