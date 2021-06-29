Gündem Atık deposunda yangın çıkan fabrikaya 12 milyon lira ceza
MUĞLA

Atık deposunda yangın çıkan fabrikaya 12 milyon lira ceza

Muğla'nın Dalaman içesinde kağıt fabrikasının plastik atık deposunda yangın çıktı. Yapılan inceleme ardından atıkların düzensiz ve izinsiz depolandığı, gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edildi. İşletmeye 12 milyon 71 bin 949 TL idari para cezası kesildi. İşletmenin çevre izin ve lisans belgesi de iptal edildi.

Haber Merkezi DHA
Atık deposunda yangın çıkan fabrikaya 12 milyon lira ceza
Yanan fabrika

Altıntaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında 25 Haziran günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle tarım arazileriyle ormana da sıçradı. Yer ekiplerinin yanı sıra 4 helikopterle de havadan müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında, plastik atık deposuyla içindeki reçineler yandı, 3 hektar ormanlık alan ve tarım arazisi de zarar gördü.

Arnavutköy'de fabrika yangını
GÜNDEM
Arnavutköy'de fabrika yangını

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, yangının çevreye ve ormanlık alana verdiği zararın tespiti için başlatılan incelemeler tamamlandı. Bakanlık’tan konuyla ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

  • "Bakanlığımızca gerçekleştirilen inceleme ve denetim sonucu işletmenin atık alanında; tehlikeli ve tehlikesiz atıkların düzensiz/kontrolsüz bir şekilde biriktirildiği, Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında izin verilen atıkların haricinde atık kabulünün yapıldığı tespit edilmiştir. Çevre ve insan sağlığına zarar veren işletmenin Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresiz iptal edilmiştir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca faaliyetleri durdurulan işletme kapatılmıştır. Atıkları düzensiz ve izinsiz şekilde depolayan, gerekli önlemleri almayarak yangın çıkmasına neden olan ve çevre ve insan sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında 12 milyon 71 bin 949 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada ayrıca işletme hakkında Çevre Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.

Arnavutköy'de izolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı
OYNAT 00:39
Arnavutköy'de izolasyon malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı
Arnavutköy'de gece saatlerinde izolasyon malzemeleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın esnasında fabrikada çalışma olmadığı için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.


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