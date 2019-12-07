Gündem Atinanın tezi de payı da tehlikede
POLİTİKA

Atina’nın tezi de payı da tehlikede

Türkiye ile Libya arasındaki MEB imzası sonrası Yunanistan, Mısır’ı ikna için çabalarını arttırdı. Ancak Mısır, Atina ile anlaşırsa 15 bin kilometrekarelik alandan vazgeçmiş olacak. Atina ise Mısır’a fazladan 15 bin kilometrekare alan teklif etti. Bu durum ise uluslararası hukuku altüst edeceği gibi Yunanistan’ın tezlerini de tehlikeye atar.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Bölge haritası
Bölge haritası

Libya ile Türkiye’nin “Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması” Doğu Akdeniz’deki tüm dengeleri değiştirdi.

MISIR’IN KAYBI ARTACAK

Bu anlaşmanın ardından Yunanistan Mısır ile münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması için çalışmalarını ve ikna turlarını arttırdı. Ancak uzun süredir Yunanistan’dan gelen bu konudaki taleplere şu ana kadar Mısır yanaşmadı. Yunanistan ile MEB anlaşması imzalamak Mısır’a 15 bin kilometrekarelik bir deniz alanı kaybı yaşatacak. Mısır’ın Libya MEB’i sınırında yer alan 15 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı, karşılıklı kıyıları bulunan Türkiye ile anlaşması halinde ise elinde kalacak. Halen uluslararası hukuk ve deniz hukuku adaların haklarını kıta sahanlığı ile sınırlıyor.

Uluslararası hukuk gereği de MEB anlaşmalarının iki anakara ülkesi arasında yapılması gerekiyor. Mısır, bu yönde ortaya konulmuş olan içtihatlara karşın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 2003 yılında MEB sınırlandırma anlaşması yapmış ve GKRY, Mısır’ın 21 bin 500 kilometrekarelik bir deniz yetki alanını gasp etmişti. Mısır bir kez daha anakara dışında adalar üzerinden anlaşmayı seçer ve Türkiye yerine Yunanistan ile MEB anlaşması yaparsa, GKRY ile anlaşmadan yaşadığı kayıpla birlikte Doğu Akdeniz’deki toplam deniz yetki alanı kaybı 36 bin 500 kilometrekareye ulaşacak.

GERİ ADIM SAYILIR

Yunanistan, Mısır ile anlaşma uğruna 15 bin kilometrekarelik bu kaybı Mısır’a verebilir. Ancak deniz hukuku uzmanlarına göre, bu Yunanistan’ın adaları üzerinden eşit pay öngören tezlerinden geri adım atması ve uluslararası hukuku tamamen dışlaması anlamına geliyor. Böyle bir adım ise Yunanistan’ın kendi hukukunu uluslararası hukuka dayatma anlamına geleceğinden Yunanistan’ı uluslararası arenada hayli zor durumda bırakacak.

İsrail ve Lübnan da kaybetti

  • Mısır, Doğu Akdeniz’de GKRY ile MEB anlaşması imzalayan ülkeler arasında en büyük kaybı yaşarken, İsrail ve Lübnan da kaybeden ülkeler oldu. GKRY ile anlaşmanın İsrail’e maliyeti, 4 bin 600 kilometrekarelik bir deniz yetki alanından vazgeçmesi olurken, Lübnan ise 3 bin 957 kilometrekarelik bir deniz yetki alanında vazgeçti. GKRY ile anlaşmanın Mısır, Lübnan ve İsrail’e toplam maliyeti 30 bin kilometrekare oldu.

Gürültücü komşu
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