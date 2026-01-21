Yeni Şafak
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden iki kişi daha tutuklandı

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden iki kişi daha tutuklandı

16:2321/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Atlas Çağlayan
Atlas Çağlayan

İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehditte bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü dün tutuklanmıştı. Diğer 3 şüpheliden 2'si Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece bugün tutuklandı.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.





#Atlas Çağlayan
#tutuklama
#tehdit
