'Ava gidiyorum' dedi, geri dönmedi: Zonguldak’ta ormanda kaybolan adliye personeli için seferberlik

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Sinderli köyünde ikamet eden Mustafa Uçar (31), sabah saatlerinde avlanmak üzere evinden ayrıldı. Uçar’ın akşam saatlerine kadar dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine endişelenen ailesi, durumu Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.