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Gündem Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı
İSTANBUL

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı

İhaleye fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı
Handan Toprak

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

TOPRAK DAHİL 11 ZANLI TUTUKLANDI

Adliyede savcılığa çıkarılan Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimliğe çıkarılan Handan Toprak ve 7 aktif belediye personelinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Avcılar eski Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Avcılar eski Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek, kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında 1 Nisan'da gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi yakalamıştı.

Diğer 6 şüphelinin de Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda tutuklandıkları anlaşılmıştı.

İstanbul merkezli dev operasyon: Handan Toprak gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul merkezli dev operasyon: Handan Toprak gözaltına alındı
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