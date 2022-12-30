Avcılar'da asansör boşluğuna düştü: Sedyeye halatla bağlanarak çıkarıldı

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık iki buçuk milyon kişiyi ilgilendiren, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin EYT düzenlemesi ile yaş sınırı olmadan prim gün sayısı ve çalışma yılını dolduranların emekli olacağını açıkladı. Vatandaşlar SGK binalarının önünde koşarken, fırsatçılar da harekete geçti. Uzmanlar, ‘Sosyal Güvenlik Kurumu'nda adamlarımız var, eksik gün primleri, aylık bağlama ve emeklilik ile ilgili tüm işlemlerinizi yaparız’ diyen fırsatçılara yönelik uyarılarda bulundu.