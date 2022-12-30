Gündem Avcılarda asansör boşluğuna düştü Sedyeye halatla bağlanarak çıkarıldı
İSTANBUL

Avcılar'da asansör boşluğuna düştü: Sedyeye halatla bağlanarak çıkarıldı

İstanbul Avcılar'da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 50 yaşındaki Fedai T. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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Haber Merkezi DHA
Avcılarda asansör boşluğuna düştü: Sedyeye halatla bağlanarak çıkarıldı
Yaralanan Şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Caddesi üzerinde, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren inşaatın 5 metre yükseklikteki asansör boşluğuna, dün saat 19.30'da bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralı haldeki Fedai T.'ya seyyar merdivenle ulaştı.

DHA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Fedai T., sedyeye bağlanarak halatlarla yukarı çıkarıldı.

DHA

Mahalle sakinlerinin tanımadıklarını söylediği, inşaat çalışanı da olmadığı öğrenilen Fedai T., ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Binanın girişi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Polis soruşturmayı sürdürüyor.

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