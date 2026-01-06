Avcılar'da ehliyet sınavından 7'nci kez kalan genç duruma tepki gösterdi

Olay, Pazar günü Firuzköy Mahallesi'ndeki sürücü eğitim pistinde meydana geldi. Ehliyet alabilmek için yaklaşık bir yıldır kursa giden Emirhan Demir, iddiaya göre 6 kez direksiyon sınavında başarısız oldu. Demir, geçtiğimiz pazar günü 7'nci defa direksiyon sınavına girdi. Sınava abisi ve arkadaşlarıyla gelen Demir, bu defa da park yaptığı sırada çizgiye değdiği iddiasıyla sınavı geçemedi. Başarısız olduğu açıklanan Demir, sinirlenerek kullandığı aracın sarı çizgi ve dubalara değmediğini öne sürdü. Emirhan Demir ve yakınları direksiyon eğitmeni ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. Emirhan Demir, kaydedilen tartışma anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.