Kahramanmaraş'ta ehliyet sınavlarında usulsüzlük

20:3711/11/2025, Salı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü
Kahramanmaraş'ta motorlu taşıtlar sınavına katılan sürücü adayından şüphelenilmesi üzerine yapılan incelemede kopya düzeneği bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta ehliyet sınavında kopya düzeneği kullandığı belirlenen sürücü adayı ile sistemi hazırlayan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, motorlu taşıtlar sınavına katılan sürücü adayından şüphelenilmesi üzerine ekiplerce yapılan incelemede, kıyafetinin içine yerleştirilmiş kopya düzeneği bulundu.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, sürücü adayının üzerine kopya düzeneğini yerleştiren şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu tespit edilen zanlının ikametinde ve aracında yapılan aramada, 6 kulak içi ses kayıt cihazı, 3 cep telefonu ve 8 pil ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.



