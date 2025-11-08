Ehliyet sınavında kopya düzenekleri ile yakalandılar: 3 kişi tutuklandı

Araştırmada; 4 Kasım'da üzerinde gizli kamera, işitme cihazı ve sinyal dağıtıcı cihaz ile sınava giren L.B. ve E.Ç. ile salon dışından elektronik düzenek vasıtasıyla yardım ederek doğru cevapları söyleyen şüpheliler tespit edilerek yakalandı.