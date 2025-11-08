Yeni Şafak
Ehliyet sınavında kopya düzenekleri ile yakalandılar: 3 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin üst, araç ve ev aramasında; kopya düzeneği yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Erzurum'da düzenlenen ehliyet sınavına giren 2 kişi ile onlara yardım eden şüpheliler, kopya düzenekleriyle yakalandı. 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Erzurum Lisesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilen ehliyet sınavına düzenekle girenlere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon düzenlendi.

Araştırmada; 4 Kasım'da üzerinde gizli kamera, işitme cihazı ve sinyal dağıtıcı cihaz ile sınava giren L.B. ve E.Ç. ile salon dışından elektronik düzenek vasıtasıyla yardım ederek doğru cevapları söyleyen şüpheliler tespit edilerek yakalandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

