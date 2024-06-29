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Avcılar'da kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı: Yaralılar var

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada kaldırımda bulunan 5 kişi yaralanırken kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobilin ve devrilen direğin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

15:20 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:02 - 29/06/2024 Cumartesi
AA
Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı
Kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı

Avcılar'da D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden Fetih İsmet G'nin kullandığı 34 DEU 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce çarptığı aydınlatma direğini devirdi, ardından da kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kaldırımda bulunan Fazile T, Gülnaz A, Baran D. ve Filiz T. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fazile T, Gülnaz A. ve Baran D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobilin ve devrilen direğin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.



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