Avrupa’nın güvenliğini birlikte planlayalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye’yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz” dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği’nin (AB) düzenlediği Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrimiçi Toplantısı’na Vahdettin Köşkü’nden katıldı.





BARIŞ, ADİL, KALICI VE ONURLU OLMALI

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, “Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven artırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz” şeklinde konuştu. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını her fırsatta açıkça ifade ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu yaparken stratejik ortağımız olan Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına da güçlü destek verdik. Bugün de adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven artırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz” diye konuştu.





AVRUPA GÜVENLİĞİ SADECE ÜYELERİN MESELESİ DEĞİL

Erdoğan, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini garanti edecek bir mutabakata varılmasına yönelik çabaların da bu yaklaşımla örtüştüğünü dile getirerek “Gerek savunma sanayimizin Ukrayna’ya desteği gerek savaş şartlarına rağmen ülkeyi terk etmeyen özel sektörümüzün katkıları ortadayken AB’nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz. AB’nin bu tutumunu tadil etmesi ortak çıkarlarımızın bir gereğidir. Unutmayalım ki Avrupa güvenliği sadece birliğe üye ülkelerin meselesi değildir. Avrupalı müttefiklerin tümünü ilgilendiren bir konudur” ifadelerini kullandı.





MÜŞTEREK MENFAATİMİZE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye’yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Tüm bu gayretlerde transatlantik bağın azami ölçüde korunması ve müttefikimiz Amerika’nın güçlü desteğinin alınması da şüphesiz önemlidir. İleri teknolojiye sahip savunma sanayimiz güçlendirilmeye çalışılan savunma alanına katkı sunmaya hazırdır. Birlik bünyesindeki Avrupa savunma sanayi programının tüm Avrupalı müttefiklere açık olmasının gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna’nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan Avrupa barış aracı gibi mekanizmalara da dahil olmamız mühimdir.”





HER TÜRLÜ KATKIYI YAPMAYA HAZIRIZ

Erdoğan, karşı karşıya bulundukları sınamaların, Avrupa’nın ekonomik güvenliği ve savunmasında, Türkiye ile AB arasındaki münasebetlerin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. “Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde uzun vadeli, stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek her iki tarafın da menfaatinedir.” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü biçimde muhafaza ediyoruz. Birliğin de artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini, dolayısıyla üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki tüm yüksek düzeyli toplantıları da en kısa zamanda birlikte gerçekleştiririz. Sözlerime son verirken Ukrayna’da adil, kalıcı ve onurlu bir barışın tesisi için müzakere sürecine ev sahipliği de yapmak dahil, her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum. Bu düşüncelerle toplantımızın barış ve istikrar yolunda hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum.”





Esnafa kredi müjdesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Siyasete atılmadan evvel hem ücretli olarak çalışmış hem kendi işini yapmış bir kardeşiniz olarak esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Şurası bir gerçek ki esnaf ve sanatkarlarımız ne kadar güçlü olursa devlet ve millet olarak biz de zemine o derece sağlam basarız" dedi. Erdoğan, esnafların 15 Temmuz'dan yaşanan ekonomik sorunlara kadar Türkiye'nin sıkıntılı dönemlerinde hep vatandaşların yanında olduğunu belirtti.





LİMİT 1 MİLYONA YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda esnafa müjdelerini de şöyle sıraladı:

Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar, kredi limitini 750 bin liradan bir milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. TESKOMB kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29’dan yüzde 25’e düşürüyoruz. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın önemli beklentilerinden birini daha karşılamış oluyoruz.





Savunmada iş birliğine hazırız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da davet edildiği Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrimiçi Toplantısı’nın ardından, benzer düşünen NATO ortaklarıyla iş birliğinin hayati önem taşıdığını ve koordinasyonun süreceğini bildirdi. Costa, “Benzer düşünen NATO ortaklarıyla iş birliğimiz uluslararası güvenlik için hayati önem taşıyor. Ukrayna için de. Savunma konusundaki ortak çabalarımızı artırmak için de.” ifadelerini kullanan Costa, “Avrupa’daki ve Atlantik’in ötesindeki ortaklarımızla birlikte Ukrayna’yı desteklemek adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için çalışmamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.



