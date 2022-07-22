Gündem Resmi Gazetede yayımlandı Avukat beyanları ifade alma tutanağında yer alacak
ANKARA

Resmi Gazete'de yayımlandı: Avukat beyanları ifade alma tutanağında yer alacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre artık avukat beyanları ifade alma tutanağında yer alacak.

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Haber Merkezi AA
Avukat beyanları ifade alma tutanağında yer alacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği"nin ekinde yer alan "ifade alma tutanağının" örneği de değiştirilerek örnek tutanağa "müdafiden soruldu" kısmı eklendi.

Adalet Bakanlığının yönetmelik değişikliğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun, "Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi" tavsiye kararı doğrultusunda, savunma hakkının güçlendirilmesi konusunda tereddütleri gidermek amacıyla yaptığı bildirildi.

​Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği
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​Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) geçişlerinde ödeme yapmadan geçişler için verilen 15 günlük süre sınırında değişiklik yapıldı.
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Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletimindeki otoyollar ile karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden kaçak geçiş yapılırsa, 15 gün içinde ödeme yapıldığında para cezası uygulanmıyordu. 15 gün sonunda ise geçiş ücretinin dört katı idari para cezası uygulanıyordu.
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İLK 15 GÜN CEZA YOK<br><br>Yeni düzenlemede 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda sadece geçiş ücretinin alınması uygulaması devam edecek.
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30 GÜN EK SÜRE<br><br>Ancak 15 günlük sürenin geçilmesi durumunda 45 güne kadar yapılacak ödemelerde geçiş ücretinin iki katı tahsil edilecek.
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45 GÜN SONRA ÖDENİRSE DÖRT KAT CEZA<br><br>45 günlük sürenin ardından ödenmesi gereken para cezası yine dört katı olacak.
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İŞTE CEZA ÖRNEĞİ<br><br>Örneğin, Karayolları Genel Müdürlüğü işletiminde bulunan otoyoldan 572022 tarihinde ödemesiz geçiş yapıldı.<br><br>Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde (son gün 2072022) yapılacak ödemelerde sadece geçiş ücreti ödenecek.
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15 günlük süre içinde geçiş ücretinin ödenmemesi halinde ise araç sahibine Genel Müdürlük tarafından geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası verilecek.<br><br>
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Ancak, 15 günlük süreyi izleyen 30 günlük süre içinde (2172022-1982022) ödeme yapılması halinde, geçiş ücreti ile geçiş ücretinin bir katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek.
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​Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği
Otoyol ve köprülerdeki HGS gişelerinden kaçak geçiş yapanlar için ödeme süresi değişti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol ve karayollarındaki kaçak geçişlere ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ödeme süresinde değişikliğe gidildi.

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