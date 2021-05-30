Ayağından rahatsız otel çalışanının imdadına polis yetişti: Acı çekmesin diye kucağında taşıdı

Kemer'de 15 Mayıs'ta saat 10.00 sıralarında Satuk Buğra Dinç, bellboy olarak çalıştığı 5 yıldızlı otelde müşterilerin eşyalarını taşırken merdivende ayağını burktu. Satuk Buğra Dinç, ilçe merkezinde bulunan özel bir hastanede tedaviye alındı.

Tedavisi tamamlanan Dinç, olayın iş kazası olması nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tarafından hastaneden alınarak ifadesi için Merkez Mahallesi'ndeki polis merkezine getirildi.

DHA

Otoparkta araçtan inen Satun Buğra Dinç'e görevli yunus polisi eşlik etti.

DHA

Bir süre yürümeye çalışan Satuk Buğra Dinç'in ayağının üzerine basamadığını ve zorlandığını gören polis kendisini taşıyabileceğini söyledi.





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DHA



Dinç bu isteği geri çevirdi ancak acı çektiğini gören ve bu duruma dayanamayan polis memuru, onu kucaklayarak polis merkezine kadar taşıdı.

OYNAT 00:30 İfadesi alınmak üzere karakola gelen ayağından rahatsız adamı polis memuru kucağında taşıdı Antalya'nın Kemer ilçesinde iş kazası geçiren otel personeli Satuğ Buğra Dinç, tedavisi sonrası ifade için polis merkezine götürüldü. Yürümekte zorluk çeken Dinç'i kendisine eşlik eden yunus polisi kucağına alıp taşıdı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



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