​Ayasofya Camii’ne vatandaşların ilgisi sürüyor: Her saat büyük coşku Ayasofya sevgisi: Her saat büyük coşku Ayasofya Camii’nde günün 24 saatinde yoğunluk var. Namaz vakti öncesinde cami önünde kuyruklar oluşuyor ve her namaz büyük coşkuyla eda ediliyor. Dün sabah namazında Ayasofya meydanı içeri giremeyenlerle dolup taştı. Yabancı turistlerden oluşan kafileler de rehberlerle camiyi gezdi.

Haber Merkezi 27 Temmuz 2020, 01:00 Yeni Şafak