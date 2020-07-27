Ayasofya sevgisi: Her saat büyük coşku

Seksen altı yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Her namaz büyük coşkuyla eda ediliyor. Açılışının ikinci gününde gün boyunca her yaştan ziyaretçilerini ve ibadet etmek isteyenleri ağırlayan Ayasofya-i Kebir Camii, gece yarısından sonra da yoğundu. Türkiye genelinden ve yurt dışından binlerce Müslümanın adeta akın ettiği caminin önünde oluşan kuyruk, gece yarısından itibaren azalsa da çok sayıda kadın, erkek ve çocuk camiye girmenin heyecanını yaşadı.

FOTOĞRAF 46 İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar... BiP'te paylaş

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MEYDANDA BEKLEDİLER

Coşkulu bir kalabalıkla ikinci yatsı namazının eda edildiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sabah namazını kılmak isteyen çok sayıda Müslüman Ayasofya Meydanı’nda bekledi. Camiye giren bazı vatandaşlar aralıklarla tekbir getirirken, cami içinde namazlar kılındı ve Kur’an-ı Kerim okundu. Aileleriyle birlikte camiye girmenin mutluğunu yaşayan çocuklar ise özellikle caminin sembollerinden biri haline gelen “Gli” isimli kediyle oynadı.

CAMİNİN TAMAMI DOLDU

Camide, ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla kılındı. Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılmak isteyen Müslümanlar içeride sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu. Tamamı dolan camide 86 yıl aradan sonra ikinci kez sabah namazı kılmanın heyecanı hakimdi.





TURİST KAFİLELERİ DE GELİYOR

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, açılışının üçüncü gününde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar ile yurt dışında yaşayan Müslümanlar hem ibadet etmek hem de ziyaret için dün de Ayasofya-i Kebir Camii’ne gelmeye devam etti. Her yaştan ziyaretçileri ağırlayan Ayasofya-i Kebir Camii bahçesinde de yoğunluk yaşandı. Ayrıca, yabancı turistlerden oluşan kafileler de rehberlerle camiye geldi.

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ÖĞLE NAMAZI ÖNCESİ KUYRUK

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda Müslüman’ın akın ettiği caminin önünde, öğle namazı öncesinde kuyruk oluştu. Camiye giren bazı vatandaşların tekbir getirdiği gözlendi. Ayasofya-i Kebir Camii’de kılınan öğle namazının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri de devam etti.

OYNAT 00:00 Ayasofya Camii önünde kılınan akşam namazında gözyaşları döküldü Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar cemaat oluşturarak akşam namazı, ardından da şükür namazı kıldı. Cemaatle kılınan namaz sırasında bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek kararı sevinçle karşıladı. BiP'te paylaş

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Kanayan yaramız iyileşti

Müslümanların kanayan yarasının iyileştiğini ifade eden Şenol Çöpoğlu, “Ayasofya’nın açılması tarihimiz ve ecdadımız adına çok önemli konulardan biridir. Müslüman camiasının yüreğinde kanayan bir yaraydı bu. Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun ki bir daha böyle şeyleri milletimize yaşatmasın. Gebze’den geldim. Hafta sonu Pazar günü Ayasofya’yı ziyaret edelim, namaz kılalım dedik. Şükürler olsun namaz kılabildik ve bugünleri görebildik” ifadelerini kullandı.

Düzenli temizlik

Ziyaretçi akınına uğrayan caminin halıları da titizlikle temizleniyor. Koronavirüs salgınına karşı camide her saat başı belediye ekipleri temas edilen ve temas edilmeyen her noktaya dezenfektan sıkıyor. Fatih Belediyesi tarafından yapılan dezenfekte çalışmasının her gün düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

OYNAT 01:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.



Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.



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Çok mutluyuz

Damat İdris Yılmaz ve gelin Hilal Uzun

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği camiye bir çiftte düğünleri öncesi gelinlik ve damatlıkla gelerek dua etti. Dünyaevine girmeden önce camiyi ziyarete gelen damat İdris Yılmaz ve gelin Hilal Uzun da camiye girip dua ettiklerini ve hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyledi. Hilal Uzun, “Çok mutluyuz. Dualar ettik” dedi.

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Hasretlik bitti

Ayasofya-i Kebir Camii’yi ziyaret edenlerden Abdurrahman Doğdu, duygusal anlar yaşadığını söyledi. Gözyaşlarını tutamadığını dile getiren Doğdu, “Bu anı yaşamayı Allah nasip etti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, ilk başta da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan. Bize bu anı yaşattı” dedi. Ziyaretçilerden Mahmut Çiftçi de, “Ayasofya’ya ilk kez geliyorum ve 86 yıl sonra zincir açıldı ve Ayasofya’yı cami olarak görebildik” diye konuştu. Ali Osman Bener ise “Fransa’da kalıyorum ve memleketime ziyarete geldim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, 86 yıl sonra hasretlik bitti.” ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:49 Mustafa Armağan Ayasofya’daki kılıcı eline alıp sırrını anlattı: “Fetih ve ‘kılıç hakkı’ sembolü” İstanbul'un fethinin simgesi Ayasofya-i-Kebir Cami-i Şerifi bugün kılınan cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açıldı. Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe vermek için minbere elinde kılıçla çıktı. Peki hutbe neden kılıçla verildi? Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Derin Tarih dergisi Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, o kılıcı eline alarak minberin basamağına oturdu ve Yeni Şafak okurları için Ali Erbaş'ın hutbe irad ettiği kılıcın tarihteki anlamını anlattı. Armağan, minberin üzerine asılan iki sancak halkında da bilgiler verdi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşayan esnaf 1453 kişiye kitap hediye etti