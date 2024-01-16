Ayasofya’da artık sıra yok

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri birbirinden ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Ayasofya’da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçilere yönelik camide yeni düzenlemeye geçildi. Dün itibarıyla uygulamaya konulan yeni kurallar sayesinde Ayasofya’nın giriş kapısındaki yoğunluk da azaldı. Cami dışında bulunan görevliler, ziyaret için gelen turistleri III. Ahmet Çeşmesi’nin karşısına konumlandırılan bilet gişesine yönlendirdi. Bu gişelerden 25 avro karşılığında biletini alan yabancı turistlerin, Güney cephedeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişleri kontrollü şekilde sağlandı. Ziyaretçiler, galeri katına ulaştırıldı. Galeri bölümüne gelen turistler burada cami harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçip bu bölümdeki Bizans dönemi mozaikleri de inceledi. Ardından Kuzeydoğu yönündeki rampa ile çıkışları yapıldı.