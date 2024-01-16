Ayasofya’da artık sıra yok

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri birbirinden ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Ayasofya’da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçilere yönelik camide yeni düzenlemeye geçildi. Dün itibarıyla uygulamaya konulan yeni kurallar sayesinde Ayasofya’nın giriş kapısındaki yoğunluk da azaldı. Cami dışında bulunan görevliler, ziyaret için gelen turistleri III. Ahmet Çeşmesi’nin karşısına konumlandırılan bilet gişesine yönlendirdi. Bu gişelerden 25 avro karşılığında biletini alan yabancı turistlerin, Güney cephedeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişleri kontrollü şekilde sağlandı. Ziyaretçiler, galeri katına ulaştırıldı. Galeri bölümüne gelen turistler burada cami harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçip bu bölümdeki Bizans dönemi mozaikleri de inceledi. Ardından Kuzeydoğu yönündeki rampa ile çıkışları yapıldı.
BEKLEMEDEN İÇERİ GİREBİLDİK
Uygulamanın ilk gününde Ayasofya’da bilinenin dışında bu defa uzun kuyruklar oluşmadı. İbadet etmek için gelen Türk vatandaşlar uygulamadan memnun kaldı. Nazan Çelik, “Ben yeni uygulamayı çok beğendim. Camiye kolaylıkla girdik.” diye konuştu. Ayasofya’ya defalarca geldiğini ancak giremediğini belirten İhsan Kocataş, “Çok şükür istediğimiz gibi rahatlıkla girip ibadetimizi yaptık. Ayasofya’nın böyle bir uygulamaya ihtiyacı vardı.” ifadelerini kullandı.