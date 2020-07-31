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Gündem Ayasofyada bayram namazını kılanlar cumayı bekliyor
İSTANBUL

Ayasofya'da bayram namazını kılanlar cumayı bekliyor

Ayasofya Camii'nde bayram namazını kılan vatandaşlardan bazıları cuma namazı saatini bekliyor. Camii'nin tekrar ibadete açılmasının ardından ikinci cumanın bayrama denk gelmesi vatandaşlarda heyecan yarattı.

Haber Merkezi DHA
Cuma namazını bekliyorlar.
Cuma namazını bekliyorlar.


Kurban Bayramı Namazı için Ayasofya Camii'ne gelenler kahvaltılarını ettikten sonra cuma namazını bekleyişi geçti. Yanlarında getirdikleri termoslardaki çayları içenler, yerlere serdikleri örtülerde oturarak bekledi. Bazılarının cami içine girdikleri görülürken, bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.

DHA
Cumayı bekliyorlar

'Kahvaltıyı yaptık cumaya geldik'

Duran Bahşi, "Çok mutluyuz, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Şimdi cumayı bekliyorum, ilk defa Ayasofya'da cuma namazı kılacağım. Geçen hafta gelmiştim ama dışarıda kalmıştık, bu hafta nasip olursa içeriye gireceğim inşallah" dedi.

DHA
Bayram namazını kıldılar cumayı bekliyorlar.


Bayram namazı için Şanlıurfa'dan İstanbul'a gelen Hacı Mehmet Halitoğulları, "Bayram namazını kılmak için saat 5'te buraya geldim. Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması Türkiye Cumhuriyeti için çok büyük bir hazine kaynağı. Şimdi de cuma saatini bekliyorum" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı.

Ailesiyle birlikte bayram namazını kılan ve cuma saatini bekleyen bir kadın ise

  • "Çok şükür bayram namazını burada kılmak nasip oldu. Şimdi kahvaltımızı yaptık cumayı bekliyoruz. Bazı duyguları tarif etmek çok zordur, kelimeler kifayetsiz kalıyor, biz çok mutluyuz, rabbimize ne kadar hamt etsek, ne kadar şükretsek az" şeklinde konuştu.

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