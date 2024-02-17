Ayasofya'dan dünyaya çağrı: Katliamı durdurun

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından farklı ülkelerden İslam alimlerinin de katılımıyla İsrail'in abluka altındaki Gazze ve Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine düzenlediği saldırılara ilişkin basın açıklamasında bulundu. Erbaş, "Gözü dönmüş caniler, yüz binlerce insanın sığındığı ve güvenli bölge ilan edilen Refah şehrine saldırmaktadır. Siyonist İsrail'in, Gazze'ye ve yüz binlerce masum insanın sığınağı olan Refah şehrine yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır. Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımın girmesi derhal sağlanmalı; elektrik ve su başta olmak üzere en temel ihtiyaçların Gazze'ye ulaştırılabilmesi ve yaralıların çevre ülkelerdeki hastanelere nakledilebilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır." diye konuştu. Erbaş, haksızlık ve zulme karşı sivil protestolara, boykotlara devam edilmesinin önemini vurguladı. Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri de "Gazze'deki ateşkes sağlanana ve Filistin özgür olana dek ümmet olarak bu yolda bir olmamız gerekiyor." dedi. Mısır El-Ezher Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cemal Abdulsattar, saldırıların derhal durdurulması için çağrı yaptı.