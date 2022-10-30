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Ayder'de kentsel dönüşüm kapsamında ilk yapılar kışın hak sahiplerine teslim edilecek

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Ayder Yaylası'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak oteller yerine hak sahipleri için yapılan yeni yapıların takasının kışın gerçekleştirileceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Ayderde kentsel dönüşüm kapsamında ilk yapılar kışın hak sahiplerine teslim edilecek
Arşiv.

Avcı, Güneysu Öğretmenevi'nde gazetecilere, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Ayder'de dönüşümün birkaç aşama olarak planlandığını ifade eden Avcı, ilk etapta doğaya uyumlu modern otopark ile 52 odalı apart otelin ve 76 odalı termal otelin inşasının devam ettiğini kaydetti.

Avcı, Ayder'in en büyük ihtiyacının otopark olduğuna dikkati çekerek, "Ayder içerisinde ciddi araç yoğunluğu var. Ciddi trafik oluşturduğu için turizmin hareketli olduğu dönemlerde vatandaşları rahatsız ediyor. Yaklaşık 1600 araçlık otopark inşaatında sona doğru geliyoruz. Gelecek yılın ortalarına doğru otoparkı tamamlamayı planlıyoruz. Öncelikle Ayder'i trafikle birlikte rahatlatmamız gerekiyor." dedi.

"Hemşehrilerimizle defalarca toplantı yaptık"

Ayder'in mimarisinin doğal kimliğine dönmesi için çalıştıklarını vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelintülü Şelalesi'nin karşısındaki bölgede örnek yapıları inşa ettik. Burada özellikle yapmaya çalıştığımız, ticari hayatın devam edebilmesi için süreci kademe kademe yürütmeye çalışıyoruz. Öncelikle yeni otelleri yapıyoruz. Daha sonra yıkılacak otellerle onların takasını gerçekleştiriyoruz. Yeni oteller ortaya çıktı. Anlaşma sağlayan vatandaşlarımız var. Mevcut otellerin yıkılması ve orayı almakla ilgili anlaşma sağlayanlar var. İnşallah en yakın zamanda anlaşmalar imzalayıp yeni otellerine geçmiş olacak. Biz de eski otellerin yıkımına başlamış olacağız."

Avcı, takasların gerçekleşmesi için yürütülen resmi çalışmaların devam ettiğini de belirterek, "Çok kısa sürede, kış ayı içerisinde takaslar gerçekleşmiş olacak. Oraya geçen vatandaşlarımızın otellerini yıkmaya başlayınca dönüşüm fiilen başlamış olacak. Yaptığımız yeni yapılarda önümüzdeki yıldan itibaren yaşam başlamış olacak." diye konuştu.

Otoparkın gelecek yıl hizmet vermeye başlayacağını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Oradaki hemşehrilerimizle defalarca toplantı yaptık. Hepsinin isteklerini teker teker not aldık, hiçbir hemşehrimizin orada mağdur olmaması adına. Ayder'de turizm yapılmıyorken vatandaşlarımız oradaydı. Onların hukukunu korumamız lazım. Yapmaya çalıştığımız, ticaretlerini hiçbir şekilde kesintiye uğratmadan kademe kademe oradaki mimariyi asli kimliğe döndürmekle ilgili çalışmayı yürütmek ve nihayete erdirmek. Toptan bir çalışma yapılırsa orada turizm ve ticaret durmuş olacak. Bunun böyle olmasını, hiçbir vatandaşın mağdur olmasını istemiyoruz. Daha hassas davranıyoruz. Kademe kademe yapıları ve geçişleri sağlayacağız."

"Ayder'in asli mimari kimliğini yansıtan evler yapıyoruz"

Ayder'de "Binektaşı" diye adlandırılan bölgede işletme yoğunluğu olduğunun altını çizen Avcı, şunları söyledi:

"Bu bölge ile ilgili yapacağımız çalışmada genişletme olabilir. Oradaki vatandaşlarımızı mağdur etmeden bölgeyi daha düzenli hale getirmeye çalışacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerekli çalışmayı yapıyor. Üçüncü aşamada başka bir arazide proje çalışması yapıldı. Yeni otellerin yapımına başlayacağız. Otel dediğimiz bizim dağ evi gibi Ayder'in asli mimari kimliğini yansıtan evler yapıyoruz. Onları tamamladıktan sonra yıkılacak diğer otellerin sahipleri ile takaslar gerçekleştireceğiz. Kademe kademe Ayder'i asli hüviyetine döndürmekle ilgili gayretimiz nihayet bulmuş olacak."

Avcı, kaplıca alanındaki otel eksikliğine de değinerek, "Ayder'de önemli bir kaplıcamız var. Hatta yeni aramalar yapılıyor. Suyun artırılması için çalışmalar yürütülecek. Otel inşallah en kısa sürede tamamlanıp kaplıcası da faaliyete geçmiş olacak. Oradaki hizmette bir duraksama var. Oradaki kaplıcayı bir an önce hizmete sunmamız gerekiyor." dedi.

Hükümetten vatandaşa büyük destek: 2 katına çıkarıldı
FOTOĞRAF 13
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Türkiye genelinde 6.5 milyon riskli yapıyı bir an önce dönüştürmek için kolları sıvayan hükümet, yeni bir hamle daha yaptı. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşa sağlanan ucuz maliyetli kredi desteği iki kat artırıldı. Buna yönelik karar dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 80 bin liradan 160 bin TL'ye, konut yapım, konut edindirme, iş yeri yapım ve iş yeri edindirme kredilerinde ise 200 bin liradan 400 bin TL'ye yükseltildi.
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BAKAN KURUM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: KREDİ LİMİTLERİNİ 2 KATINA ÇIKARDIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemeye ilişkin olarak, \"Hem dönüşüm hem de güçlendirme çalışmalarında vatandaşa verilen faiz destekli kredi limitlerini 2 katına çıkardık. Riskli yapıda yaşayan ve evini dönüştürmek isteyen her yurttaşımızın, her aşamada yanındayız\" dedi.
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Piyasa koşullarını değerlendirerek yeni rakamları belirlediklerini dile getiren Kurum, düzenleme ile dönüşüm sürecinin hız kazanacağına vurgu yaptı.
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TOPLAM 2 MİLYON TL KREDİNİN MÜRACAAT SÜRESİ DE 2 YILA ÇIKTI

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 1 milyon TL'den 2 milyon liraya çıkarıldı. Bakanlık, krediye yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl oluyor. Ayrıca kredinin 2 yıl anapara ödemesiz dönemi de bulunuyor.
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Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekiyorken bu süre de 2 yıla çıkarıldı.
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MALİYET NEDENİYLE ARTIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, artan inşaat maliyetleri nedeniyle 200 bin liralık kredinin miktarının düşük kaldığını belirterek, \"O nedenle kredi limitleri artırıldı. Müracaat süresinde de 1 yıl olan zamanaşımı süresi de 2 yıla çıkarıldı. Deprem, sel gibi afet olan yerlerde 1 yıl nedeniyle sıkıntıya düşenler vardı.
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İzmir'deki depremzedeler arayıp teşekkür ettiler\" diye konuştu. Ayrıca Bakanlık tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yaklaşık 20 milyar 190 milyon TL harcandı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL kredi kullandıran Bakanlık, hak sahiplerine 170 milyon TL'nin üzerinde faiz desteği sağladı.
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139 BİN LİRA VATANDAŞIN CEBİNE KALIYOR

Vakıfbank'ın kentsel dönüşüm kredisi oranı 120 ay vadede yüzde 1.29. Hükümetin faiz desteği ile oran enerji verimli konutta yüzde 0.88'e, standart konutta yüzde 0.96'ya geriliyor. Yani 400 bin liralık kredi çeken vatandaş yüzde 1.29'dan kredi kullandığında aylık 6 bin 571 lira ödeyecek. Bakanlığın desteğiyle faiz yüzde 0.88'e inince vatandaşın taksidi de 5 bin 410 lira oluyor. Böylece 139 bin 276 lira vatandaşın cebine kalıyor.
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KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri.
Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi.
Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyenler.
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DÖNÜŞÜM DESTEKLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kentsel dönüşüm kapsamında verdiği destekleri şöyle:

Riskli yapıda maliklere aylık, kiracılara defaten kira yardımı yapılıyor. Tutar illere göre değişirken İstanbul'da 1.500 liraya kadar çıkıyor. Yardım riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 aya kadar sürüyor.
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Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor.

Tapu, noter, damga vergisi gibi harçlardan muafiyet sağlanıyor.
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Bakanlık kullanılan kredilere yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor.

Kira ve faiz desteği birlikte kullanılamıyor. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar da kira yardımından faydalanamıyor.
Hükümetten vatandaşa büyük destek: 2 katına çıkarıldı
Kentsel dönüşümü hızlandıracak adımlar peş peşe geliyor. Hükümet, faiz destekli kentsel dönüşüm kredilerinin üst limitini iki katına çıkardı. Tutar, güçlendirme için 80 bin TL'den 160 bin liraya, dönüşüm için 200 bin TL'den 400 bin liraya yükseldi.

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