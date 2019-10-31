Gündem Aydında adres sormak ücretli oldu Yazıyı gören geri dönüyor
AYDİN

Aydın haberleri: Aydın’da adres sormak ücretli oldu!

Aydın’da adres sormak ücretli oldu: Yazıyı gören geri dönüyor

Aydın’da bir esnaf kendisine sürekli adres sorulmasından sıkılınca iş yeri girişine ‘adres sormak 5 TL’ yazısı astı. Adres soranlar yüzünden kendi işini yapamadığını kaydeden esnaf Ali Demir, “Günde birçok kişi gelerek adres soruyor. İşime konsantre olmak isterken adres soranlar yüzünden tüm dikkatim dağılıyor. Müşteri gibi yaklaşıp adres soranlar var. Bazen de müşterim ile ilgilenirken araya giriyorlar" dedi.

Haber Merkezi IHA
Adres sormak için iş yerine yaklaşan ancak yazıyı gördükten sonra iş yerine girmekten vazgeçmeye başladı.
Adres sormak için iş yerine yaklaşan ancak yazıyı gördükten sonra iş yerine girmekten vazgeçmeye başladı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde ayakkabı tamircisi Ali Demir, günde yüzlerce kişiye adres tarihi yapmaktan bunaldı. Müşteri gibi içeri girerek adres soran bıkan iş yeri sahibi çareyi iş yerinin girişine ‘adres sormak 5 TL’ yazmakta buldu.

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Adres sormak için iş yerine yaklaşan ancak yazıyı gördükten sonra iş yerine girmekten vazgeçmeye başladı.

Kendi işini yapamaz hale geldi

Adres soranlar yüzünden kendi işini yapamadığını kaydeden esnaf Ali Demir, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Günde birçok kişi gelerek adres soruyor. İşime konsantre olmak isterken adres soranlar yüzünden tüm dikkatim dağılıyor. Müşteri gibi yaklaşıp adres soranlar var. Bazen de müşterim ile ilgilenirken araya giriyorlar. İnsanlara yardımcı olmak çok güzel ancak adres soran sayısı çoğaldıkça bu durum rahatsızlık vermeye başladı. Ben de çareyi böyle bir yazı asmakla buldum. Yazıyı gören vatandaşlar artık iş yerime yönelmekten vazgeçiyorlar. Ben de rahatça işimi yapabiliyorum.”

Bu yöntemle Ali Demir, artık kendi işine konsantre olabiliyor.
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