Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Aydın'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

00:5011/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Y.S.C. (22) ve U.K. (23), M.A'yı 09 AJB 953 plakalı otomobile zorla bindirmek istedi.

Otomobile binmemek için direnen M.A, tabancayla ateş açılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüphelilere ait otomobil, Kemer Mahallesi'ndeki boş arazide terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekiplerinin zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.



#Efeler
#kavga
#tabanca
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?