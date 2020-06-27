Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Aylar sonra Zonguldak-Almanya arası uçak seferleri bugün başladı
ZONGULDAK

Aylar sonra Zonguldak-Almanya arası uçak seferleri bugün başladı

Zonguldak Havalimanı 1 Haziran seyahat kısıtlamaların kalkmasının ardından pandemi süresi sonrasında ilk uçağını karşıladı. Sabah saat 06.15’te Köln’den 185 yolcusu ile kalkan CAI 6805 sefer sayılı uçak 10.30’da Zonguldak Havaalimanı’na iniş yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyularak, gelen yolcuların önce ateşleri ölçüldü.

Haber Merkezi İHA
Almanya'dan kalkan uçak Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı.
Almanya'dan kalkan uçak Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı.

Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı 1 Haziran seyahat kısıtlamaların kalkmasının ardından pandemi süresi sonrasında ilk uçağını karşıladı.

ZONHAV A.Ş. ile Corendon Hava Yolu şirketinin yaptığı görüşme sonrası 27 Haziran ile 29 Ağustos tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinden Zonguldak’a uçak seferleri bugün itibari ile başladı.

Yolcuların ateşleri ölçüldü

Sabah saat 06.15’te Köln’den 185 yolcusu ile kalkan CAI 6805 sefer sayılı uçak 10.30’da Zonguldak Havaalimanı’na iniş yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyularak, gelen yolcuların önce ateşleri ölçüldü. Ardından pandemi sürecinde yapılması gerekenlerin listesi verilerek pasaport kontrolü yapıldı.

Almanya'dan gelen vatandaşların koronavirüs kontrolleri uzman ekiplerce yapıldı.

Annesinde koronavirüs çıkınca sınava ambulansla gitti
GÜNDEM
Annesinde koronavirüs çıkınca sınava ambulansla gitti

Uçuş programı Köln’den kalkış cumartesi günü Köln-Zonguldak 06.15 ile 10.30 Zonguldak Havaalimanı varış. Dönüş ise aynı gün 11.30 Zonguldak-Köln kalkış olacak. 4 saat süren yolculuğun ardından uçaktan inen yolculardan Selma Topçu, “Yolculuk çok iyi geçti. Burada Çaycuma merkezde oturuyorum. Maskeyle biraz zor oluyor ama yine de vatanımıza geldik. 3 hafta kalacağız burada inşallah iyi geçer” dedi.

2 aydır gelemiyorduk

Pandemi nedeniyle Türkiye’ye gelemediklerini ifade eden Saynur Kalaycı, “2 aydır Türkiye’ye gelemiyoruz. Çok özledik. Nisan ayında burada olacaktık ama olmadı. 3 ay burada kalacağız şeklinde konuştu.

4 yeni belirti eklendi: Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüste en yaygın 11 semptom
KORONAVİRÜS
4 yeni belirti eklendi: Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüste en yaygın 11 semptom

Korona umurlarında değil: İstanbul'da yine asker eğlencesi, yine sosyal mesafe sıfır
KORONAVİRÜS
Korona umurlarında değil: İstanbul'da yine asker eğlencesi, yine sosyal mesafe sıfır

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüsle ilgili önemli açıklama: Rakamlar artarsa ikinci pik yaşayabiliriz
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüsle ilgili önemli açıklama: Rakamlar artarsa ikinci pik yaşayabiliriz
Abone Ol Google News
Yakalananterörist gösterdi

Yakalanan
terörist gösterdi

Terör örgütü ​PKK kış üslenmesi için hazırlıyordu.
Bunlar saatli bomba gibi

Bunlar saatli bomba gibi

​Doç. Dr. Bülent Özmen'den çok önemli deprem uyarısı.
Çifte indirim kapıda

Salı günü benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak.

Milyonlarca öğrenci YKS'nin ilk oturumunda ter döküyor.
Heyecanlandıran açıklama

Heyecanlandıran açıklama

​F.Bahçe'nin istediği Rodriguez'den haber var.

​Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüsle ilgili önemli açıklama.

İki yeri işaret etti ve uyardı: Adım adım geliyor.

Yaralarının birçoğu 50 ameliyat sayesinde düzeldi.

​İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması.

İki bina birbirinden ayrıldı, bir kişi hayatını kaybetti.

​İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması.

​Kilometrelerce araç trafiği havadan görüntülendi.

Tamamen yerli olarak üretildi: 160 km hızla gidecek.
BAE-PKK hattı<br>çocuk ticareti

BAE-PKK hattı
çocuk ticareti

​Prens Zayed, Suriye'den binlerce çocuğu kaçırdı.
Gençlere YKS morali

Gençlere YKS morali

Diyarbakırlı gencin söylediği türküye eşlik etti.
Rusya Libya'ya<br>hâlâ asker taşıyor

Rusya Libya'ya
hâlâ asker taşıyor

On bir kargo uçağıyla sevk ettiler.
Türk futbolunda neler oluyor?

Türk futbolunda neler oluyor?

Futbol sahada oynansın, masalar ortadan kalksın!
YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?
Gündem

YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?

2020 YKS puan hesaplama süreci hakkında araştırmalar hızlandı. Koronavirüsü gölgesinde adaylara bu yıla özel baraj puanı ve sınav süresi hakkı tanındı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün uygulanacak. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirilecek, ardından Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. TYT'den 150 baraj puanını geçen öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanacak. AYT'de ise 180 baraj puanının geçilmesi durumunda 4 yıllık üniversite yani lisans tercihi yapılabilecek.
İkinci indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak
Ekonomi

İkinci indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından uluslararası piyasalarda benzinin tonunda yaşanan düşüş sonrası dün iç piyasadaki benzin fiyatlarına gelen 22 kuruşluk indirimin ardından yeni bir indirim daha geliyor. Bu sefer motorinde de gerçekleşmesi planlanan indirimler çerçevesinde motorinde 17 kuruş, benzin de ise 12 kuruş indirim bekleniyor. İndirimli fiyatlar 30 Haziran Salı günü pompaya yansıtılacak.
Galatasaray-Başakşehir rekabetinde dikkati çeken istatistik
Spor

Galatasaray-Başakşehir rekabetinde dikkati çeken istatistik

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son 5 maçın 3’ünü kazandı. Turuncu-lacivertliler sadece bir karşılaşmada rakibine mağlup olurken, bir müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.