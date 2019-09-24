Gündem Aylık geliri 8 milyon lira olan bahis şebekesinin lideri tutuklandı
ADANA

Aylık geliri 8 milyon lira olan bahis şebekesinin lideri tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde yapılan ve 40 şüphelinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis şebekesi ile kız kardeşin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Düğün gününü gözaltında geçiren kız kardeş, serbest bırakıldı.

Haber Merkezi IHA
Yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı.
Yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli kurulan yasa dışı bahis şebekesi olduğunu belirledi.

Polis, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takipte şebeke liderinin Kıbrıs’ta yaşayan Akın Ö. olduğu tespit edildi. Akın Ö. liderliğindeki suç şebekesinin 7 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden Türkiye genelinde bahis oynattığı toplanan paranın 10 paravan şirket üzerinden Kıbrıs’a ve Ukrayna’ya aktarıldığını belirlendi.

Şebekenin lideri ve kız kardeşi gözaltına alındı

Şebeke lideri Akın Ö.’nün kız kardeşi Gizem Ö.’nün Cumartesi günkü düğününe katılmak için Kıbrıs’tan Adana’ya geldiğini öğrenen polis harekete geçti. Gerekli delilleri toplayan ekipler, Adana merkezli Mersin ve Konya’da eş zamanlı 20 Eylül günü operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda lider Akın Ö., ile birlikte 1’i kız 2 kardeşi de göz altına alındı. Operasyondan bir gün sonra düğünü olan Gizem Ö.’nün yasa dışı bahis şebekesinin muhasebesine baktığı ileri sürülürken, Cemal Ö.’nün ise şebekenin Adana sorumlusu olduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan 40 kişi arasında şebekenin ATM’den paralarını çekmekten sorumlu olan yöneticisi Ali G.’nin evinden yapılan aramada yasa dışı bahisten elde edildiği ileri sürülen 500 bin lira nakit Türk parası, 105 kişiye ait banka kartı, 100’ün üzerinde sim kart ve çift hatlı 7 telefon ele geçirildi. Polis evin her tarafından çıkan paraları saya saya bitiremedi. Bu anlar da basın mensupları tarafından görüntülendi.

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Aylık geliri 8 milyon lira

Operasyon kapsamında şebekenin lideri Akın Ö.’nün el konulan bilgisayarını incelemeye alan polis, yaptığı incelemede şebekenin 1 yıllık muhasebe dökümünü ele geçirdi.

Örgüt liderinin bilgisayarındaki materyallerde aylık 8 milyon liranın Adana’dan Kıbrıs’a gönderildiği bu paranın yurt dışı bahis sitelerine aktarıldığı tespit edildi.

  • Ayrıca liderin hesaplarını kullandıran kişilere bin 500 ile 3 bin lira arasında aylık maaşa bağladığı öğrenildi. Suç şebekesinin yasa dışı bahisten yatan parayı hesaplardan hemen çekmek için her ay ortalama 74 bin lira limit aşımı komisyonu ödedikleri de öne sürüldü.

Devleti yılda 95 milyon TL zarara soktular

Devleti yıllık 95 milyon lira zarara sokan şebeke mensupları sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkan zanlılardan şebeke lideri ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanırken, 15 zanlı adli kontrol tedbiriyle 12 zanlı ise savcılıktan serbest bırakıldı. Şebeke liderinin kız kardeşi olan ve gözaltına alındığı gün düğünü başlayan Gizem Ö. de savcılıktan serbest kaldı.

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